بعيدًا عن الرسميات.. لحظات عفوية لأمير جازان وهو يشارك الأطفال العرضة الشعبية

رصدتها "سبق" أثناء زيارته التفقدية لفعاليات مهرجان المنطقة بالقرية التراثية

وثَّقت عدسة "سبق" لحظات عفوية للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، أثناء زيارته التفقدية للقرية التراثية التي تُقام فيها فعاليات مهرجان جازان الشتوي 2020؛ إذ وجّه مرافقيه بعدم منع الأطفال، والسماح لهم بالتقاط صور السيلفي معه، كما شارك مجموعة من الأطفال العرضة الجازانية وسط فرحة الأهالي والزوار.

وتفصيلاً، زار الأمير محمد بن ناصر عددًا من الأركان المشاركة في مهرجان جازان الشتوي 2020 الذي انطلقت فعالياته الجمعة، كما زار مقر خيمة التسوق، واطلع على ما تتضمنه الخيمة من معروضات، واستمع لشرح مفصل عن مختلف الأركان المشاركة في الخيمة، وما تشتمل عليه تلك المشاركات من معروضات وملابس وهدايا ونباتات عطرية ودمى العرائس الجازانية والمأكولات الشعبية، وغيرها من المعروضات.