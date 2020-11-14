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"الصحة": تسجيل 349 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 379 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستجدات كورونا في المملكة.. 49 ألف فحص مخبري جديد والنتيجة 379 حالة إيجابية

إجمالي الإصابات 352950 بينهم  7362 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية و807 حرجة

كشفت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا في المملكة أنه تم إجراء (49289) فحصاً مخبرياً جديداً، موضحة أن 41% من حالات الإصابة الجديدة تعود لإناث و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.


تفصيلاً أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (349) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (352950) حالة، من بينها (7362) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (807) حالات حرجة، كما تم تسجيل (379) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (339947) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5641) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستجدات كورونا في المملكة.. 49 ألف فحص مخبري جديد والنتيجة 379 حالة إيجابية
سبق

كشفت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا في المملكة أنه تم إجراء (49289) فحصاً مخبرياً جديداً، موضحة أن 41% من حالات الإصابة الجديدة تعود لإناث و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.


تفصيلاً أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (349) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (352950) حالة، من بينها (7362) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (807) حالات حرجة، كما تم تسجيل (379) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (339947) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5641) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
03:53 PM

مستجدات كورونا في المملكة.. 49 ألف فحص مخبري جديد والنتيجة 379 حالة إيجابية

إجمالي الإصابات 352950 بينهم  7362 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية و807 حرجة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشفت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا في المملكة أنه تم إجراء (49289) فحصاً مخبرياً جديداً، موضحة أن 41% من حالات الإصابة الجديدة تعود لإناث و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.


تفصيلاً أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (349) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (352950) حالة، من بينها (7362) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (807) حالات حرجة، كما تم تسجيل (379) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (339947) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5641) حالة، بإضافة (16) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً".


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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