برعاية أمير الرياض.. محافظ شقراء يدشن الوقف السكني لجمعية بنيان النسائية

تبرع بأرضه وتشييده أحدُ أعيان المحافظة.. واشتمل على ٦ شقق سكنية

برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض، قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بتدشين وتسليم مفاتيح الوقف السكني لجمعية بنيان الخيرية النسائية للإسكان والتنمية في محافظة شقراء.

ويشتمل الوقف السكني، الذي تبرع بأرضه وتشييده أحدُ أعيان محافظة شقراء، على ٦ وحدات سكنية مخصصة لذوي الدخل المحدود، سُلّمت لهم بعد دراسة الحالات المستهدفة وتحديد احتياجاتهم التنموية.

ويعد المشروع أحد برامج الإسكان بجمعية بنيان التي قامت على هدفين أساسيين الإسكان والتنمية، من خلال تحقيق الاستقرار للأسرة بتوفير السكن وبناء الإنسان بالتنمية.

وتضمنت نشاطات الجمعية الإسكانية العديدَ من المنتجات؛ تنوعت بين تمليك، ووقف، وبناء، وقرض حسن، كما قامت الجمعية بتنفيذ العديد من البرامج التنموية التي ترتقي بالأسرة وتساعد في تحويلها إلى أسرة منتجة فاعلة في مجتمعها والرقي بالمستوى المعيشي والمادي والتربوي للأسرة وفق خطة مدروسة، واستفادة من هذه البرامج العديد من الأسر في محافظات منطقة الرياض.