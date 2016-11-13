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مدير الأمر بالمعروف بالرياض يجتمع مع رؤساء المراكز الإشرافية

أكّد على أهمية التقيُّد بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية

اجتمع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بمقر الفرع؛ مع رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم في مدينة الرياض، بحضور رئيس هيئة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله القرني.

وأكد الشيخ "العسيري"، حرص الفرع على تعزيز وتفعيل دور رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم؛ من خلال متابعة سير العمل الميداني والتوعوي، وأهمية التقيُّد بالأنظمة والتعليمات، والتعاون مع الجهات المعنية.

وقال: إن فرع الرئاسة العامة بالرياض يحظى بدعم أمير المنطقة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وباهتمام ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير الأمر بالمعروف بالرياض يجتمع مع رؤساء المراكز الإشرافية
سبق

اجتمع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بمقر الفرع؛ مع رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم في مدينة الرياض، بحضور رئيس هيئة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله القرني.

وأكد الشيخ "العسيري"، حرص الفرع على تعزيز وتفعيل دور رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم؛ من خلال متابعة سير العمل الميداني والتوعوي، وأهمية التقيُّد بالأنظمة والتعليمات، والتعاون مع الجهات المعنية.

وقال: إن فرع الرئاسة العامة بالرياض يحظى بدعم أمير المنطقة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وباهتمام ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
05:38 PM

مدير الأمر بالمعروف بالرياض يجتمع مع رؤساء المراكز الإشرافية

أكّد على أهمية التقيُّد بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع الجهات المعنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بمقر الفرع؛ مع رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم في مدينة الرياض، بحضور رئيس هيئة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله القرني.

وأكد الشيخ "العسيري"، حرص الفرع على تعزيز وتفعيل دور رؤساء المراكز الإشرافية ومساعديهم؛ من خلال متابعة سير العمل الميداني والتوعوي، وأهمية التقيُّد بالأنظمة والتعليمات، والتعاون مع الجهات المعنية.

وقال: إن فرع الرئاسة العامة بالرياض يحظى بدعم أمير المنطقة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وباهتمام ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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