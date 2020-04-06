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"الحبوب" تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 طن قمح

وفق مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف ضمان المستوى

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح دعوة للمستثمرين المؤهلين لتوريد كمية "355 ألف" طن قمح.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: الكمية المطروحة تم تحديد توريدها خلال الفترة "مايو- نوفمبر 2020م"؛ وفقًا لإمكانيات ومواعيد الحصاد في الدول المستثمر بها، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد؛ بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج.

وأضاف: طرح هذه الدعوة يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعمًا للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

وأردف "الفارس": طرح المؤسسة لهذه الدعوة يأتي بعد إطلاق المؤسسة يوم أمس موسم استلام القمح المحلي الذي يستهدف شراء 700 ألف طن من القمح المحلي؛ وذلك في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح.

وأشار إلى أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 طن قمح
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح دعوة للمستثمرين المؤهلين لتوريد كمية "355 ألف" طن قمح.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: الكمية المطروحة تم تحديد توريدها خلال الفترة "مايو- نوفمبر 2020م"؛ وفقًا لإمكانيات ومواعيد الحصاد في الدول المستثمر بها، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد؛ بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج.

وأضاف: طرح هذه الدعوة يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعمًا للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

وأردف "الفارس": طرح المؤسسة لهذه الدعوة يأتي بعد إطلاق المؤسسة يوم أمس موسم استلام القمح المحلي الذي يستهدف شراء 700 ألف طن من القمح المحلي؛ وذلك في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح.

وأشار إلى أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
01:32 PM

"الحبوب" تدعو المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 طن قمح

وفق مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد بهدف ضمان المستوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرح دعوة للمستثمرين المؤهلين لتوريد كمية "355 ألف" طن قمح.

وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس: الكمية المطروحة تم تحديد توريدها خلال الفترة "مايو- نوفمبر 2020م"؛ وفقًا لإمكانيات ومواعيد الحصاد في الدول المستثمر بها، وحسب مواصفات الجودة المعتمدة للقمح المستورد؛ بهدف الحفاظ على مستوى جودة القمح الذي تقوم المؤسسة باستيراده من الخارج.

وأضاف: طرح هذه الدعوة يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعمًا للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح.

وأردف "الفارس": طرح المؤسسة لهذه الدعوة يأتي بعد إطلاق المؤسسة يوم أمس موسم استلام القمح المحلي الذي يستهدف شراء 700 ألف طن من القمح المحلي؛ وذلك في إطار تنويع مصادر وآليات تأمين احتياجات المملكة من القمح.

وأشار إلى أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.

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