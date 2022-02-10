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"المسرح" تنظّم مسرحية "مغارة الحكايا" في الرياض

لتحفيز المواهب الوطنية.. وإثراء الحقل المسرحي

بدأت على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، أول عروض مسرحية الأطفال "مغارة الحكايا"، التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية في سبيل تحفيز المواهب الوطنية وإثراء الحقل المسرحي، إضافة لتفعيل البرامج الخاصة بالأطفال، ضمن برامج الهيئة.

وتتناول المسرحية تفاصيل مسيرة رحلة مدرسية تقودها مديرة معسكر الكشافة، مع مجموعة من الأطفال نحو "مغارة الحكايا".

وتتواصل أحداث المسرحية حتى التقائهم بعفريت المغارة، الذي يروي لهم قصة "حطّاب يسمى حمدان"؛ حيث يسعى للمحافظة على الأشجار وحمايتها من الاحتطاب الجائر.

وكشف مؤلف مسرحية "مغارة الحكايا" الكاتب فهد الحوشاني عن حرصه على كتابتها في قالب غنائي استعراضي، يتضمن رسائل حميدة موجهة للطفل؛ مثل أهمية القراءة والنظافة؛ حيث اتخذت أسلوباً درامياً غير مباشر.

وقال: "من الرائع أن تتزامن القصة التي تركز على البيئة، مع رؤية ولي العهد في مشروع الرياض الخضراء".

جدير بالذكر أنّ عروض مسرحية "مغارة الحكايا" تقام يومياً، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، وحضورها متاح للجميع من خلال الحجز عبر الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/1188 .

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"المسرح" تنظّم مسرحية "مغارة الحكايا" في الرياض
سبق

بدأت على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، أول عروض مسرحية الأطفال "مغارة الحكايا"، التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية في سبيل تحفيز المواهب الوطنية وإثراء الحقل المسرحي، إضافة لتفعيل البرامج الخاصة بالأطفال، ضمن برامج الهيئة.

وتتناول المسرحية تفاصيل مسيرة رحلة مدرسية تقودها مديرة معسكر الكشافة، مع مجموعة من الأطفال نحو "مغارة الحكايا".

وتتواصل أحداث المسرحية حتى التقائهم بعفريت المغارة، الذي يروي لهم قصة "حطّاب يسمى حمدان"؛ حيث يسعى للمحافظة على الأشجار وحمايتها من الاحتطاب الجائر.

وكشف مؤلف مسرحية "مغارة الحكايا" الكاتب فهد الحوشاني عن حرصه على كتابتها في قالب غنائي استعراضي، يتضمن رسائل حميدة موجهة للطفل؛ مثل أهمية القراءة والنظافة؛ حيث اتخذت أسلوباً درامياً غير مباشر.

وقال: "من الرائع أن تتزامن القصة التي تركز على البيئة، مع رؤية ولي العهد في مشروع الرياض الخضراء".

جدير بالذكر أنّ عروض مسرحية "مغارة الحكايا" تقام يومياً، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، وحضورها متاح للجميع من خلال الحجز عبر الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/1188 .

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:07 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:22 PM

"المسرح" تنظّم مسرحية "مغارة الحكايا" في الرياض

لتحفيز المواهب الوطنية.. وإثراء الحقل المسرحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت على مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، أول عروض مسرحية الأطفال "مغارة الحكايا"، التي تنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية في سبيل تحفيز المواهب الوطنية وإثراء الحقل المسرحي، إضافة لتفعيل البرامج الخاصة بالأطفال، ضمن برامج الهيئة.

وتتناول المسرحية تفاصيل مسيرة رحلة مدرسية تقودها مديرة معسكر الكشافة، مع مجموعة من الأطفال نحو "مغارة الحكايا".

وتتواصل أحداث المسرحية حتى التقائهم بعفريت المغارة، الذي يروي لهم قصة "حطّاب يسمى حمدان"؛ حيث يسعى للمحافظة على الأشجار وحمايتها من الاحتطاب الجائر.

وكشف مؤلف مسرحية "مغارة الحكايا" الكاتب فهد الحوشاني عن حرصه على كتابتها في قالب غنائي استعراضي، يتضمن رسائل حميدة موجهة للطفل؛ مثل أهمية القراءة والنظافة؛ حيث اتخذت أسلوباً درامياً غير مباشر.

وقال: "من الرائع أن تتزامن القصة التي تركز على البيئة، مع رؤية ولي العهد في مشروع الرياض الخضراء".

جدير بالذكر أنّ عروض مسرحية "مغارة الحكايا" تقام يومياً، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، وحضورها متاح للجميع من خلال الحجز عبر الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/1188 .

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