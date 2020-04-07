تحذير من ضرر لا يمكن إصلاحه.. أستراليا تبحث مسار "قارب النجاة" من "كورونا"

كبير المسؤولين الطبيين: إجراءات العزل الصحي المطبّقة أعطت البلاد متسعًا من الوقت

أكد كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، بريندان ميرفي، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات العزل الصحي العام المطبقة، قد أعطت البلاد متسعًا من الوقت في مكافحة فيروس كورونا؛ موضحًا أنه يتعين الآن تحديد مسارها المقبل، بعدما حذّر رئيس الوزراء من ضرر اقتصادي لا يمكن إصلاحه.

وشهدت أستراليا انخفاضًا حادًّا في معدل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في الأيام الماضية بعد تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة، على الرغم من قلق السلطات من سبب زيادة حالات الإصابة مجهولة المصدر.

ووفق "رويترز"، حذّر محافظ البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، من "انكماش اقتصادي كبير للغاية" متوقع في الربع المنتهي في يوني،و إضافة إلى زيادة في معدل البطالة.

وقال "ميرفي: إن الباحثين يحللون بيانات الوباء لدعم خطة الحكومة الرامية لتحقيق انتعاش مستفيدين من بعض الوقت الذي وفّرته إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف للصحفيين في كانبيرا: "نحن في قارب نجاة لكن لا يزال علينا رسم المسار الذي سيتخذه هذا القارب، والواضح بشأن طريقة تعامل البلدان مع هذا الفيروس؛ هو عدم وجود إجابة صحيحة واضحة، وهناك الكثير من المسارات المحتملة.

وسجلت أستراليا نحو ستة آلاف إصابة بـ"كورونا" وارتفعت حصيلة الوفيات لديها إلى 46 اليوم الثلاثاء بعد تسجيل خمس وفيات جديدة؛ منهم راكبان كانا على متن السفينة السياحية روبي برنسيس الرأسية جنوبي سيدني.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون، إنه على الرغم من أن الحكومة تمتثل للنصائح الطبية، فإنه لن يدعم سياسات تمدد الأزمة لدرجة تضر الاقتصاد على نحو لا يمكن إصلاحه.