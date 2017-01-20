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كلاب ضالة تنبش قبور المظلف.. أمانة جدة تتفاعل مع "سبق" وتكشف التفاصيل

قالت: مراقبو البلدية والفرق العاملة وقفوا على الموقع وعالجوا الملاحظات

أوضحت أمانة محافظة جدة أن سبب دخول الحيوانات الضالة داخل مقبرة المظلف الواقعة شرق مركز القوز، هو الكثبان الرملية على سور المقبرة الناتجة من الزحف الرملي.

جاء ذلك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "كلاب ضالة تنبش القبور بقرية المظلف بالقنفذة".

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام بأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي: قام مراقبو البلدية مع الفرق العاملة على الفور بالوقوف على الموقع ومعالجة الملاحظات.

ووجهت الأمانة شكرها وتقديرها لصحيفة "سبق" على دورها في تحسين الخدمات البلدية، من خلال نشر الملاحظات البلدية.

وتواصل "سبق" دورها في التعاطي مع الأحداث بكل مهنية وحرفية؛ حيث تعتمد في نشر أخبارها على المصداقية والشفافية.

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كلاب ضالة تنبش قبور المظلف.. أمانة جدة تتفاعل مع "سبق" وتكشف التفاصيل
سبق

أوضحت أمانة محافظة جدة أن سبب دخول الحيوانات الضالة داخل مقبرة المظلف الواقعة شرق مركز القوز، هو الكثبان الرملية على سور المقبرة الناتجة من الزحف الرملي.

جاء ذلك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "كلاب ضالة تنبش القبور بقرية المظلف بالقنفذة".

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام بأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي: قام مراقبو البلدية مع الفرق العاملة على الفور بالوقوف على الموقع ومعالجة الملاحظات.

ووجهت الأمانة شكرها وتقديرها لصحيفة "سبق" على دورها في تحسين الخدمات البلدية، من خلال نشر الملاحظات البلدية.

وتواصل "سبق" دورها في التعاطي مع الأحداث بكل مهنية وحرفية؛ حيث تعتمد في نشر أخبارها على المصداقية والشفافية.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
02:55 PM

كلاب ضالة تنبش قبور المظلف.. أمانة جدة تتفاعل مع "سبق" وتكشف التفاصيل

قالت: مراقبو البلدية والفرق العاملة وقفوا على الموقع وعالجوا الملاحظات

A A A
علي السحاري - القنفذة
1
1,985

أوضحت أمانة محافظة جدة أن سبب دخول الحيوانات الضالة داخل مقبرة المظلف الواقعة شرق مركز القوز، هو الكثبان الرملية على سور المقبرة الناتجة من الزحف الرملي.

جاء ذلك تفاعلًا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان "كلاب ضالة تنبش القبور بقرية المظلف بالقنفذة".

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام بأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي: قام مراقبو البلدية مع الفرق العاملة على الفور بالوقوف على الموقع ومعالجة الملاحظات.

ووجهت الأمانة شكرها وتقديرها لصحيفة "سبق" على دورها في تحسين الخدمات البلدية، من خلال نشر الملاحظات البلدية.

وتواصل "سبق" دورها في التعاطي مع الأحداث بكل مهنية وحرفية؛ حيث تعتمد في نشر أخبارها على المصداقية والشفافية.

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