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آفاق تقنية واعدة.. رئيس "سدايا": استحداث 40 ألف وظيفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي

بلورة لرؤية المملكة يطرحها "الغامدي" في "G20".. يقول: رغم الظروف نفخر بقدرتنا

قال رئيس للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إنه سيركز باقتضاب في كلمته بـ"G20" على موضوعات جدول أعمال الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دور التقنية إجمالاً والبيانات والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في مواجهة التحديات التي عاصرها العالم في عام 2020م.

* كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، دعوة مفتوحة لجميع الحالمين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة والعمل معاً؛ لرسم آفاق جديدة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

* لقد أطلقنا أيضاً شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الاتحاد الدولي للاتصالات لمشاركة أفضل ممارسات الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر دول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها ١٩٣ دولة.

* كما تشرفنا في المملكة باستضافة الخبراء للتشاور مع الأمم المتحدة حول إنشاء مجلس استشاري للأمم المتحدة بأصحاب مصلحة متعددين، وذلك بشأن التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة نؤيدها ونلتزم تماماً بدعمها حتى تتحقق.

* بناءً على التوجه الإيجابي نفسه والتزامنا باستكشاف ورسم آفاق جديدة للتعاون بين البشر والآلات، استضفنا مسابقة فريدة تجمع بين الفنانين وخبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لاستكشاف إمكانات الفن البشري والذكاء الاصطناعي المشتركة، وإعادة تعريف قواعد الإبداع في القرن الحادي والعشرين.

* نؤمن كذلك بضرورة رسم مستقبلنا بشكل شامل، ومن الأمثلة على ذلك تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي الذي نظمناه مؤخراً لتشجيع الطلاب من جميع جامعات المملكة العربية السعودية على تخيل مستقبل المدن التي سيعيشون ويعملون، ويكونون عائلاتهم في المستقبل فيها.

ملاحظات ختامية

* بغض النظر عن مقدار ما أنجزناه خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، فإننا نقر بأنه ما زال علينا الكثير للقيام به لتمكين البشرية من خلال التمكين الرقمي.

* لقد أدى الوباء بالتأكيد إلى زيادة الحاجة إلى سرعة التحول الرقمي والتعاون الدولي لسد الفجوة الرقمية بين الدول، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع شركائنا في مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والدول الأخرى لإطلاق العنان للإمكانات الرقمية للجميع وأن نحرص ألا يتخلف أحد عن الركب.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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آفاق تقنية واعدة.. رئيس "سدايا": استحداث 40 ألف وظيفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي
سبق

قال رئيس للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إنه سيركز باقتضاب في كلمته بـ"G20" على موضوعات جدول أعمال الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دور التقنية إجمالاً والبيانات والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في مواجهة التحديات التي عاصرها العالم في عام 2020م.

* كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، دعوة مفتوحة لجميع الحالمين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة والعمل معاً؛ لرسم آفاق جديدة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

* لقد أطلقنا أيضاً شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الاتحاد الدولي للاتصالات لمشاركة أفضل ممارسات الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر دول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها ١٩٣ دولة.

* كما تشرفنا في المملكة باستضافة الخبراء للتشاور مع الأمم المتحدة حول إنشاء مجلس استشاري للأمم المتحدة بأصحاب مصلحة متعددين، وذلك بشأن التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة نؤيدها ونلتزم تماماً بدعمها حتى تتحقق.

* بناءً على التوجه الإيجابي نفسه والتزامنا باستكشاف ورسم آفاق جديدة للتعاون بين البشر والآلات، استضفنا مسابقة فريدة تجمع بين الفنانين وخبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لاستكشاف إمكانات الفن البشري والذكاء الاصطناعي المشتركة، وإعادة تعريف قواعد الإبداع في القرن الحادي والعشرين.

* نؤمن كذلك بضرورة رسم مستقبلنا بشكل شامل، ومن الأمثلة على ذلك تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي الذي نظمناه مؤخراً لتشجيع الطلاب من جميع جامعات المملكة العربية السعودية على تخيل مستقبل المدن التي سيعيشون ويعملون، ويكونون عائلاتهم في المستقبل فيها.

ملاحظات ختامية

* بغض النظر عن مقدار ما أنجزناه خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، فإننا نقر بأنه ما زال علينا الكثير للقيام به لتمكين البشرية من خلال التمكين الرقمي.

* لقد أدى الوباء بالتأكيد إلى زيادة الحاجة إلى سرعة التحول الرقمي والتعاون الدولي لسد الفجوة الرقمية بين الدول، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع شركائنا في مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والدول الأخرى لإطلاق العنان للإمكانات الرقمية للجميع وأن نحرص ألا يتخلف أحد عن الركب.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
01:58 PM
اخر تعديل
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
02:36 PM

آفاق تقنية واعدة.. رئيس "سدايا": استحداث 40 ألف وظيفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي

بلورة لرؤية المملكة يطرحها "الغامدي" في "G20".. يقول: رغم الظروف نفخر بقدرتنا

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عيسى الحربي - الرياض
0
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قال رئيس للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إنه سيركز باقتضاب في كلمته بـ"G20" على موضوعات جدول أعمال الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى دور التقنية إجمالاً والبيانات والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص في مواجهة التحديات التي عاصرها العالم في عام 2020م.

* كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي، دعوة مفتوحة لجميع الحالمين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذه الرحلة والعمل معاً؛ لرسم آفاق جديدة للبيانات والذكاء الاصطناعي.

* لقد أطلقنا أيضاً شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع الاتحاد الدولي للاتصالات لمشاركة أفضل ممارسات الجاهزية الوطنية للذكاء الاصطناعي عبر دول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها ١٩٣ دولة.

* كما تشرفنا في المملكة باستضافة الخبراء للتشاور مع الأمم المتحدة حول إنشاء مجلس استشاري للأمم المتحدة بأصحاب مصلحة متعددين، وذلك بشأن التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة نؤيدها ونلتزم تماماً بدعمها حتى تتحقق.

* بناءً على التوجه الإيجابي نفسه والتزامنا باستكشاف ورسم آفاق جديدة للتعاون بين البشر والآلات، استضفنا مسابقة فريدة تجمع بين الفنانين وخبراء الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم لاستكشاف إمكانات الفن البشري والذكاء الاصطناعي المشتركة، وإعادة تعريف قواعد الإبداع في القرن الحادي والعشرين.

* نؤمن كذلك بضرورة رسم مستقبلنا بشكل شامل، ومن الأمثلة على ذلك تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي الذي نظمناه مؤخراً لتشجيع الطلاب من جميع جامعات المملكة العربية السعودية على تخيل مستقبل المدن التي سيعيشون ويعملون، ويكونون عائلاتهم في المستقبل فيها.

ملاحظات ختامية

* بغض النظر عن مقدار ما أنجزناه خلال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، فإننا نقر بأنه ما زال علينا الكثير للقيام به لتمكين البشرية من خلال التمكين الرقمي.

* لقد أدى الوباء بالتأكيد إلى زيادة الحاجة إلى سرعة التحول الرقمي والتعاون الدولي لسد الفجوة الرقمية بين الدول، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع شركائنا في مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والدول الأخرى لإطلاق العنان للإمكانات الرقمية للجميع وأن نحرص ألا يتخلف أحد عن الركب.

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