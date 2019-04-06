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السديري: خسارتنا أمام الأهلي "مذلة".. ولا أتحملها وحدي

حمَّل عبدالله السديري حارس مرمى فريق الشباب نفسه وزملاءه اللاعبين مسؤولية الخسارة من أمام الأهلي 0-4 في الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد المباراة: "الجميع يتحمل الخسارة، وبإذن الله سنسعى لتلافي هذه الأزمة. وحقيقة أشعر بأنها خسارة مذلة".

وعن رده على الهتافات الجماهيرية ضده قال: "أنا منذ فترة طويلة لم ألعب أي مباراة، وتقريبًا لم ألعب منذ سنتين؛ وهذا بكل تأكيد أثّر في مستواي. كنت أتمنى أن ألعب في كأس الملك حتى تعود لي حساسية المباريات، ولكن هذه وجهة نظر المدرب".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السديري: خسارتنا أمام الأهلي "مذلة".. ولا أتحملها وحدي
سبق

حمَّل عبدالله السديري حارس مرمى فريق الشباب نفسه وزملاءه اللاعبين مسؤولية الخسارة من أمام الأهلي 0-4 في الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد المباراة: "الجميع يتحمل الخسارة، وبإذن الله سنسعى لتلافي هذه الأزمة. وحقيقة أشعر بأنها خسارة مذلة".

وعن رده على الهتافات الجماهيرية ضده قال: "أنا منذ فترة طويلة لم ألعب أي مباراة، وتقريبًا لم ألعب منذ سنتين؛ وهذا بكل تأكيد أثّر في مستواي. كنت أتمنى أن ألعب في كأس الملك حتى تعود لي حساسية المباريات، ولكن هذه وجهة نظر المدرب".

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
12:04 AM

السديري: خسارتنا أمام الأهلي "مذلة".. ولا أتحملها وحدي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حمَّل عبدالله السديري حارس مرمى فريق الشباب نفسه وزملاءه اللاعبين مسؤولية الخسارة من أمام الأهلي 0-4 في الجولة الـ 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال بعد المباراة: "الجميع يتحمل الخسارة، وبإذن الله سنسعى لتلافي هذه الأزمة. وحقيقة أشعر بأنها خسارة مذلة".

وعن رده على الهتافات الجماهيرية ضده قال: "أنا منذ فترة طويلة لم ألعب أي مباراة، وتقريبًا لم ألعب منذ سنتين؛ وهذا بكل تأكيد أثّر في مستواي. كنت أتمنى أن ألعب في كأس الملك حتى تعود لي حساسية المباريات، ولكن هذه وجهة نظر المدرب".

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