"بوتين": روسيا لا تريد حربًا واتفاق مينسك كفيل بحل الأزمة الأوكرانية

"شولتز" طالب موسكو بسحب المزيد من القوات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الثلاثاء": "إن روسيا لا تريد حربًا في أوروبا، لكن حل الأزمة الأوكرانية يجب أن يعتمد على اتفاقات مينسك".

وأضاف "بوتين" خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتز: "هل نريد حربًا أم لا؟ بالتأكيد لا، لهذا السبب قدمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية".

وتابع: "مستعدون لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي، بشأن قيود نشر الصواريخ والشفافية العسكرية".

واعتبر أن "الردود الأمريكية على الضمانات الأمنية لا تستجيب للقلق الروسي".

من ناحيته وصف المستشار الألماني انسحاب القوات الروسية من على الحدود الأوكرانية بأنه إشارة جيدة.

وأعرب "شولتز" عن الأمل أن يكون هناك المزيد من الانسحاب.

وقال: "بالنسبة إلى الأوروبيين لا يمكن تحقيق أمن مستدام من دون روسيا؛ لذلك يجب أن يكون ممكنًا إيجاد حل؛ لأنه رغم صعوبة الوضع الحالي وخطورته فهو ليس ميؤوسًا منه.