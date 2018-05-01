بمشاركة عدد من الدول الصديقة.. انطلاق مناورات التمرين العسكري المشترك في "أزمير" التركية
السعودية شاركت بوحدات خاصة برية وبحرية وطائرات من طراز ( F 15 S)
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بمشاركة عدد من الدول الصديقة.. انطلاق مناورات التمرين العسكري المشترك في "أزمير" التركيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-05-01
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
10:50 PM
بمشاركة عدد من الدول الصديقة.. انطلاق مناورات التمرين العسكري المشترك في "أزمير" التركية
السعودية شاركت بوحدات خاصة برية وبحرية وطائرات من طراز ( F 15 S)
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