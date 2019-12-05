"الأخضر" يواصل إبداعاته.. وبهدف يقصي قطر من البطولة الخليجية

يواجه البحرين في المباراة النهائية الأحد المقبل

أقصى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المنتخب القطري مستضيف دورة الخليج العربي خليجي 24 بهدف وحيد نقله مباشرة لمواجهة المنتخب البحريني الأحد المقبل في الدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي.

بدأ الشوط الأول بسجال بين المنتخبين مع تفوق طفيف للمنتخب القطري، حتى سنحت فرصة محققة للمنتخب السعودي انفرد من خلالها المهاجم الشاب فراس البريكان بحارس منتخب قطر تألق الأخير في إنقاذها، ليأتي الرد القطري بفرصة مماثلة عبر مهاجم المنتخب القطري المعز علي لم ينجح في لمسته الأخيرة لتتلاشى خطورتها تماماً.

ووضع المهاجم عبدالله الحمدان المنتخب السعودي في المقدمة بفضل ارتقائه المميز مستغلاً عرضية الظهير الأيمن سلطان الغنام من الجهة اليمنى حولها الأول برأسه داخل الشباك القطرية عند الدقيقة 29.

حاول المنتخب القطري تعديل الكفة والعودة للمباراة قبل نهاية الشوط الأول لكن محاولاته اصطدمت بتنظيم خط الدفاع السعودي الذي أحبط كل المواجهات لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني وظهر عزم المنتخب القطري ونواياه الهجومية أكثر مما كان عليه أواخر الشوط الأول، وظهر اعتماد المنتخب السعودي على الكرات المرتدة مع المساندة الدفاعية القوية من كافة عناصر الأخضر والتي أحبطت جميع المحاولات القطرية.

وتبرز فرصة المنتخب القطري عند الدقيقة 64 كأبرز الفرص وذلك عندما نفذت ركلة زاوية اصطدمت في القائم الأيمن ومن ثم عادت لتصطدم بالحارس فواز القرني لتنقذ في اللحظات الأخيرة من عبدالله عطيف، وعند الدقيقة 83 قاد الأخضر هجمة مرتدة وصلت للمهاجم فراس البريكان سددها قوية عادت من العارضة لتجد القائد ياسر الشهراني سددها تألق حسن الشيب في إنقاذها لركلة زاوية.

استمرت الهجمات القطرية مع اعتماد الأخضر على الهجمات المرتدة حتى أعلن حكم المواجهة فوز المنتخب السعودي بهدف نظيف نقله مباشرة لمواجهة المنتخب البحريني في نهائي دورة خليجي 24 الأحد المقبل.