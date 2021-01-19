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وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي

بحث العلاقات الثنائية مع الوزير "الجبير"

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه، الوزير القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه، الوزير القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
07:03 PM
اخر تعديل
19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
08:17 PM

وزير الخارجية يستعرض القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره القبرصي

بحث العلاقات الثنائية مع الوزير "الجبير"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

في سياق متصل، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه، الوزير القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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