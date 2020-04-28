"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم عن تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، منهم 23% من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 152 متوفىً.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-28
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم عن تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، منهم 23% من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 152 متوفىً.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
03:37 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:34 PM
"الصحة" : تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 20077
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم عن تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، منهم 23% من السعوديين و77% من غير السعوديين.
وقال المتحدث باسم "الصحة": إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253 حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 152 متوفىً.