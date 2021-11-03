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"تعليم الأفلاج" يوفر ويعيد تدوير 650 من التجهيزات المدرسية

شملت حواسيب آلية وأجهزة بروجكتور وآلات تصوير وشاشات

نجح قسم التجهيزات المدرسية بتعليم الأفلاج في إعادة تدوير وتأمين أكثر من 650 من التجهيزات المدرسية والمستلزمات التعليمية المختلفة.

وشملت التجهيزات المدرسية التي تم تأمينها وإعادة تدوير بعضها لاستثمارها بشكل أفضل، أجهزة حاسب آلي وأجهزة بروجكتور وآلات تصوير وشاشات عرض وسبورات متحركة وكراسي وحدات للعمل وكراسي ومقاعد طلاب وطاولات وسبورات بورسلان، وتجهيزات مختلفة للأطفال.

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"تعليم الأفلاج" يوفر ويعيد تدوير 650 من التجهيزات المدرسية
سبق

نجح قسم التجهيزات المدرسية بتعليم الأفلاج في إعادة تدوير وتأمين أكثر من 650 من التجهيزات المدرسية والمستلزمات التعليمية المختلفة.

وشملت التجهيزات المدرسية التي تم تأمينها وإعادة تدوير بعضها لاستثمارها بشكل أفضل، أجهزة حاسب آلي وأجهزة بروجكتور وآلات تصوير وشاشات عرض وسبورات متحركة وكراسي وحدات للعمل وكراسي ومقاعد طلاب وطاولات وسبورات بورسلان، وتجهيزات مختلفة للأطفال.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
01:38 PM

"تعليم الأفلاج" يوفر ويعيد تدوير 650 من التجهيزات المدرسية

شملت حواسيب آلية وأجهزة بروجكتور وآلات تصوير وشاشات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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نجح قسم التجهيزات المدرسية بتعليم الأفلاج في إعادة تدوير وتأمين أكثر من 650 من التجهيزات المدرسية والمستلزمات التعليمية المختلفة.

وشملت التجهيزات المدرسية التي تم تأمينها وإعادة تدوير بعضها لاستثمارها بشكل أفضل، أجهزة حاسب آلي وأجهزة بروجكتور وآلات تصوير وشاشات عرض وسبورات متحركة وكراسي وحدات للعمل وكراسي ومقاعد طلاب وطاولات وسبورات بورسلان، وتجهيزات مختلفة للأطفال.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,943
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,076
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,150

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