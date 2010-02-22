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السليم لـ"البر" وإتلاف الفاسد.. ضبط أطنان من الخضار والفاكهة المجهولة بمكة

جولات رقابية ضِمن جهود "الأمانة" لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، أمس، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك ضمن جهود الأمانة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأسفرت الجولة عن مصادرة وإتلاف 1048 كجم من الخضروات والفواكه، وضبط 11 عربة خشبية تُستخدم لنقل وبيع الخضروات والفواكه، وجرى تسليم الفواكه والخضروات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، واصلت الفِرَق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 327 كجم من الخضروات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها.

وفي السياق ذاته، قامت الفِرَق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية بتكثيف جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين، وأسفرت الجولة عن مصادرة عبوات مياه زمزم مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى مصادرة 700 كجم من الفواكه والخضروات مجهولة المصدر؛ حيث تم تسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت "الأمانة" حرصها على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين؛ مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السليم لـ"البر" وإتلاف الفاسد.. ضبط أطنان من الخضار والفاكهة المجهولة بمكة
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، أمس، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك ضمن جهود الأمانة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأسفرت الجولة عن مصادرة وإتلاف 1048 كجم من الخضروات والفواكه، وضبط 11 عربة خشبية تُستخدم لنقل وبيع الخضروات والفواكه، وجرى تسليم الفواكه والخضروات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، واصلت الفِرَق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 327 كجم من الخضروات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها.

وفي السياق ذاته، قامت الفِرَق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية بتكثيف جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين، وأسفرت الجولة عن مصادرة عبوات مياه زمزم مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى مصادرة 700 كجم من الفواكه والخضروات مجهولة المصدر؛ حيث تم تسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت "الأمانة" حرصها على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين؛ مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
12:05 PM

السليم لـ"البر" وإتلاف الفاسد.. ضبط أطنان من الخضار والفاكهة المجهولة بمكة

جولات رقابية ضِمن جهود "الأمانة" لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية، أمس، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك ضمن جهود الأمانة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأسفرت الجولة عن مصادرة وإتلاف 1048 كجم من الخضروات والفواكه، وضبط 11 عربة خشبية تُستخدم لنقل وبيع الخضروات والفواكه، وجرى تسليم الفواكه والخضروات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر، واصلت الفِرَق الرقابية في بلدية العزيزية الفرعية جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية، وأسفرت الجولات عن مصادرة 327 كجم من الخضروات والفواكه، وجرى تسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها.

وفي السياق ذاته، قامت الفِرَق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية بتكثيف جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين، وأسفرت الجولة عن مصادرة عبوات مياه زمزم مخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى مصادرة 700 كجم من الفواكه والخضروات مجهولة المصدر؛ حيث تم تسليمها لجمعية البر بعد التأكد من سلامتها، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت "الأمانة" حرصها على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين؛ مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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