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الإجمالي 60 مليونًا.. "الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح

شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (60.766.965) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (45.031) طنًّا؛ وذلك لـ(155) مزارعًا، منهم (16) مزارعًا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم (565.413.838) ريالًا لـ(1615) مزارعًا وبكمية (430.735) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (528.791) طنًّا لـ(1989) مزارعًا، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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الإجمالي 60 مليونًا.. "الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح
سبق

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (60.766.965) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (45.031) طنًّا؛ وذلك لـ(155) مزارعًا، منهم (16) مزارعًا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم (565.413.838) ريالًا لـ(1615) مزارعًا وبكمية (430.735) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (528.791) طنًّا لـ(1989) مزارعًا، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
09:27 AM

الإجمالي 60 مليونًا.. "الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح

شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (60.766.965) ريالًا، لصافي كمية مستلمة (45.031) طنًّا؛ وذلك لـ(155) مزارعًا، منهم (16) مزارعًا وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم (565.413.838) ريالًا لـ(1615) مزارعًا وبكمية (430.735) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (528.791) طنًّا لـ(1989) مزارعًا، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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