جامعة حائل: الاختبارات النظرية عن بُعد.. وما سواها "حضورياً"

مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة

أعلنت جامعة حائل عن صدور تعميم رئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم، بأن تكون الاختبارات للمقررات العلمية والسريرية للطلاب والطالبات حضورياً مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في كل المراحل الدراسية "الدبلوم، والبكالوريوس، والماجستير".

فيما أشار تعميم "البراهيم" إلى أن اختبارات المسار الإنساني والهندسي والعلمي في السنة التحضيرية، تكون عن بُعد من خلال نظام إدارة التعلم "البلاك بورد"، وأما اختبارات طلاب وطالبات المسار الصحي فستكون الاختبارات حضورياً، وعليهم زيارة موقع العمادة لمراجعة جداول الاختبارات وأرقام جلوسهم.

واختتم بيان "البراهيم" الذي نشره متحدث الجامعة سعود البلوي على حسابه، بأنه ستكون الاختبارات للمقررات النظرية بجميع المراحل عن بُعد من خلال نظام إدارة التعلم "بلاك بورد" وفقًا للجلسات التقنية التي ستعلن.

من جهته، أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زید بن مهلهل الشمري، في تعميم عاجل، إلى وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، وعمداء الكليات، وعميد السنة التحضيرية، وعميد القبول والتسجيل، بتوجيه أعضاء هيئة التدريس بسرعة التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل وعمادة تقنية المعلومات بشأن إجراء الاختبارات وفقاً لما تم اعتماده والعمل به وإكمال ما يلزم.

من ناحية أخرى، أكدت الجامعة أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية في أثناء فترة الاختبارات الحضورية للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، والمتمثلة بتحميل تطبيقات وزارة الصحة "توكلنا - تباعد صحتي"، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية داخل الجامعة، والحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة على الأقل.

وشدّدت الجامعة على أنه في حالة إصابة الطالب أو الطالبة بفيروس "كورونا" أو المخالطة أو ظهور علامات، يجب عليهم عزل أنفسهم، وعدم حضور الاختبار، وسيتم إجراء اختبار بديل لهم.

وشدّدت على أنه عند الانتهاء من الاختبار، يجب على الطالب أو الطالبة مغادرة مقر الاختبار، والبعد عن أي مظهر من مظاهر التجمع، والالتزام بتعليمات المسؤولين في الكلية، ومنسوبي إدارة الأمن والسلامة، فيما يخص الاختبارات، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة، وتطبيقاً لخطة استقبال الطلاب والطالبات قبل بدء الفترات المخصصة الاختبارات، وخطة التفويج بعد الانتهاء من الاختبارات.