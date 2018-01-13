لا دخول لحاملي تأشيرة الشينقن وأمريكا وإنجلترا للمملكة إلا عبر الطيران السعودي فقط

لا ينطبق على الناقلات الدولية

بعد أن أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تعميمًا، يشدد على الناقلات الجوية الوطنية بالالتزام بقرار السماح بدخول السعودية لحاملي تأشيرات "الشينقن" (تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي)، وحاملي تأشيرة المملكة المتحدة، وحاملي التأشيرة الأمريكية، ودون تحديد جنسية بعينها أو محددة، كشف نائب مدير العمليات التجارية لشركة مصر للطيران عن أن حاملي تأشيرات الشنقن وأمريكا وإنجلترا يدخلون السعودية عبر شركة الخطوط السعودية أو فلاي ناس أو فلاي أديل أو الخليجية السعودية فقط، وإلى مطارات جدة أو الدمام أو الرياض فقط، ومنها إلى أي وجهة أخرى، ولا يُسمح لأي شركة طيران عربية أو أجنبية بتطبيق القرار الخاص بالطيران المدني السعودي.

يُذكر أن الهيئة أصدرت التعميم بتاريخ 4 ديسمبر 2019، وشددت على أهمية التزام الناقلات الجوية الوطنية باستقبال حاملي تأشيرات الشينقن والأمريكية في حالة الرغبة لزيارة السعودية في أي وقت، طالما توافرت الشروط التي وضعتها الهيئة.