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"كفاءة" تنصح باستخدام "الخرائط" لاختصار وقت ومسافة الرحلة وتوفير الوقود

شدد على ضرورة فحص السيارات بشكل دوري

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام نظام التوجيه الملاحي "الخرائط" سواء في المركبة، أو عن طريق جهاز الجوال؛ لأنه يسهم في اختصار وقت ومسافة الرحلة، وبالتالي يوفر من استهلاك الوقود.

كما أوصى، ضمن العديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات، بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمى "وزن الأذرعة"، وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويطيل عمر الإطار.

وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبيناً أن هناك عوامل أخرى تبين ما إذا كان هناك عدم موازنة مثل انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف.

كما طالب المركز بأهمية التأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" التي تكون بمكان بارز على "دعسة" الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنبًا لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة، ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل تطبيق "تأكد" الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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"كفاءة" تنصح باستخدام "الخرائط" لاختصار وقت ومسافة الرحلة وتوفير الوقود
سبق

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام نظام التوجيه الملاحي "الخرائط" سواء في المركبة، أو عن طريق جهاز الجوال؛ لأنه يسهم في اختصار وقت ومسافة الرحلة، وبالتالي يوفر من استهلاك الوقود.

كما أوصى، ضمن العديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات، بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمى "وزن الأذرعة"، وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويطيل عمر الإطار.

وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبيناً أن هناك عوامل أخرى تبين ما إذا كان هناك عدم موازنة مثل انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف.

كما طالب المركز بأهمية التأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" التي تكون بمكان بارز على "دعسة" الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنبًا لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة، ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل تطبيق "تأكد" الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
04:23 PM

"كفاءة" تنصح باستخدام "الخرائط" لاختصار وقت ومسافة الرحلة وتوفير الوقود

شدد على ضرورة فحص السيارات بشكل دوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، باستخدام نظام التوجيه الملاحي "الخرائط" سواء في المركبة، أو عن طريق جهاز الجوال؛ لأنه يسهم في اختصار وقت ومسافة الرحلة، وبالتالي يوفر من استهلاك الوقود.

كما أوصى، ضمن العديد من الرسائل التوعوية لتوفير استهلاك الوقود في المركبات، بموازنة الإطارات في المركبة بشكل دوري من خلال ما يسمى "وزن الأذرعة"، وذلك لأنه يقلل من استهلاك الوقود ويطيل عمر الإطار.

وطالب بفحص السيارة بشكل دوري لدى ورش صيانة متخصصة في ميزان الإطارات، مبيناً أن هناك عوامل أخرى تبين ما إذا كان هناك عدم موازنة مثل انحراف السيارة عند القيادة بسرعة متوسطة أو عالية، أو عدم استقامة الإطار على السطح بشكل تام، أو تآكل الإطار من أحد الحواف.

كما طالب المركز بأهمية التأكد من وجود "بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات" التي تكون بمكان بارز على "دعسة" الإطار قبل الشراء، ومن ثم التأكد من صحة البيانات على البطاقة، عبر تطبيق (تأكد)، من خلال مطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة على الموقع الرسمي من خلال مسح رمز الاستجابة السريع (QR)، مع مقارنتها بالبيانات المحفورة على الإطار، تجنبًا لأي خطأ أو تعديل في بيانات البطاقة، ويمكن مسح رمز الاستجابة السريع (QR) باستخدام أي كاميرا لأجهزة الجوال الذكية المنتشرة، عبر تحميل تطبيق "تأكد" الصادر من الهيئة السعودية والمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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