"أيتام جدة" تختتم حملة "مصباح يتيم" بتكلفة 3 ملايين ريال

اختتمت جمعية أيتام جدة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادراتها في رمضان ضمن حملة ( مصباح يتيم ) والتي قدمت من خلالها حزمة من المبادرات والخدمات النوعية لمستفيدي الجمعية من الأسر والأيتام.

وتفصيلاً.. صرح المدير التنفيذي للجمعية د.م.محمد ناقرو أن إجمالي ما أنفقته الجمعية في مبادراتها في رمضان بلغ أكثر من ٣ ملايين ريال شملت كفالة الأيتام والأرامل والسلال الغذائية وتفريج كرب الأيتام و أسرهم وتوفير الأواني المنزلية وتمكين أمهات الأيتام والإفطار الرمضاني والمبادرات التطوعية وغيرها.

وأعرب "ناقرو" عن شكره وامتنانه لشركاء الجمعية من الشركات والجهات الداعمة وأهل الخير والعطاء الذين مدّوا أياديهم لتصل الجمعية إلى هذا الإنجاز، مشيداً في الوقت ذاته بعطاءات فريق الجمعية ومنسوبيها من الموظفين والمتعاونين، سائلاً الله أن يكتب أجر الجميع لما كان لهم من دور في تحقيق سعادة الأيتام وأسرهم وتحسين جودة حياتهم إسهاماً في رؤية المملكة 2030، و سأل الله أن يتقبل من الجميع عطاءهم ويبلغهم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة (كهاتين).