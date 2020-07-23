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عن بُعد.. تدابير "كورونا" بالحرمين ومنجزات "الرئاسة" في مناقشات "الشورى"

اجتماع للجنة "الشؤون الإسلامية" تناول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى -إحدى لجان المجلس المتخصصة- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وحضور أعضاء اللجنة، اجتماعًا "عن بُعد" لدراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيدًا لإعداد توصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها، التقريرَ السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/ 1441هـ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، كما اطلع أعضاء اللجنة على أهم المعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الرئاسة في القيام بالمهام المنوطة بها.

وأشاد أعضاء اللجنة، خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالجهود المبذولة من قِبَل الرئاسة في المجالات الخدمية والتطويرية، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات والتنظيمات الاحترازية التي اتخذتها خلال مواجهة جائحة كورونا في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والزائرين.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/ 1441هـ، وكذلك التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1440/ 1441هـ.

مجلس الشورى

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عن بُعد.. تدابير "كورونا" بالحرمين ومنجزات "الرئاسة" في مناقشات "الشورى"
سبق

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى -إحدى لجان المجلس المتخصصة- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وحضور أعضاء اللجنة، اجتماعًا "عن بُعد" لدراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيدًا لإعداد توصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها، التقريرَ السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/ 1441هـ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، كما اطلع أعضاء اللجنة على أهم المعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الرئاسة في القيام بالمهام المنوطة بها.

وأشاد أعضاء اللجنة، خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالجهود المبذولة من قِبَل الرئاسة في المجالات الخدمية والتطويرية، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات والتنظيمات الاحترازية التي اتخذتها خلال مواجهة جائحة كورونا في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والزائرين.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/ 1441هـ، وكذلك التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1440/ 1441هـ.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
01:56 PM

عن بُعد.. تدابير "كورونا" بالحرمين ومنجزات "الرئاسة" في مناقشات "الشورى"

اجتماع للجنة "الشؤون الإسلامية" تناول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى -إحدى لجان المجلس المتخصصة- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وحضور أعضاء اللجنة، اجتماعًا "عن بُعد" لدراسة عدد من التقارير السنوية للجهات الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها؛ تمهيدًا لإعداد توصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

وناقشت اللجنة في مستهل جدول أعمال اجتماعها، التقريرَ السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1440/ 1441هـ، والمتضمن أبرز المنجزات التي حققتها الرئاسة خلال فترة التقرير، كما اطلع أعضاء اللجنة على أهم المعوقات والاحتياجات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الرئاسة في القيام بالمهام المنوطة بها.

وأشاد أعضاء اللجنة، خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالجهود المبذولة من قِبَل الرئاسة في المجالات الخدمية والتطويرية، وكذلك فيما يتعلق بالإجراءات والتنظيمات الاحترازية التي اتخذتها خلال مواجهة جائحة كورونا في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والزائرين.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440/ 1441هـ، وكذلك التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1440/ 1441هـ.

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