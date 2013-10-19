النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المجد يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

"البكر" سلم الذهب للأبطال

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، فريق المجد، بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، بعد أن تغلب على نظيره الصحاري بنتيجة 8-4 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على الصالة الخضراء في الرياض.

وسلّم البكر يرافقه مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي، كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق المجد، كما سلم فريق الصحاري الميداليات الفضية.

في المقابل حصد فريق الوادي بطاقة الصعود الثالثة إلى الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على نظيره السر بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليكمل بذلك عقد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، ويلحق بفريقي الصحاري والمجد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المجد يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
سبق

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، فريق المجد، بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، بعد أن تغلب على نظيره الصحاري بنتيجة 8-4 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على الصالة الخضراء في الرياض.

وسلّم البكر يرافقه مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي، كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق المجد، كما سلم فريق الصحاري الميداليات الفضية.

في المقابل حصد فريق الوادي بطاقة الصعود الثالثة إلى الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على نظيره السر بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليكمل بذلك عقد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، ويلحق بفريقي الصحاري والمجد.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
10:14 PM

المجد يتوج بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

"البكر" سلم الذهب للأبطال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
74

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، فريق المجد، بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021، بعد أن تغلب على نظيره الصحاري بنتيجة 8-4 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على الصالة الخضراء في الرياض.

وسلّم البكر يرافقه مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية ناصر السعدي، كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق المجد، كما سلم فريق الصحاري الميداليات الفضية.

في المقابل حصد فريق الوادي بطاقة الصعود الثالثة إلى الدوري الممتاز بعد فوزه اليوم على نظيره السر بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث، ليكمل بذلك عقد الفرق الصاعدة للدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الجديد 2021-2022، ويلحق بفريقي الصحاري والمجد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,632
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,952
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,747

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة