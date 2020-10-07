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"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة قوات التحالف وتدميرها طائرة في الأجواء اليمنية

"العثيمين" جدد إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار بالأجواء اليمنية، وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقتها باتجاه المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وجدد "العثيمين" إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بإطلاق الطائرات المفخخة واستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة قوات التحالف وتدميرها طائرة في الأجواء اليمنية
سبق

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار بالأجواء اليمنية، وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقتها باتجاه المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وجدد "العثيمين" إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بإطلاق الطائرات المفخخة واستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
11:35 PM

"التعاون الإسلامي" تشيد بيقظة قوات التحالف وتدميرها طائرة في الأجواء اليمنية

"العثيمين" جدد إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار بالأجواء اليمنية، وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقتها باتجاه المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وجدد "العثيمين" إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح بإطلاق الطائرات المفخخة واستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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