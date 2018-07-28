النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة "أم القرى" تناقش إجراءات العودة الحضورية لمنسوبيها

بحثت استعدادات تهيئة البيئة التعليمية الملائمة وجاهزية المرافق والقاعات الدراسية

عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى، اليوم، بقاعة الملك فيصل بالعابدية، اجتماعها الثالث لعام 1442هـ، برئاسة رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، وحضور وكلاء الجامعة، وعمداء العمادات والكليات والمعاهد؛ لمناقشة خطط استقبال العام الجامعي 1443هـ، وتجهيز مقار الجامعة بما يحقق سلامة المنسوبين والزوّار.

وافتتح رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة أعضاء اللجنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره للعمداء السابقين على ما بذلوه خلال فترة تكليفهم، مثمّناً جهودهم الاستثنائية في إدارة العمل الإداري ومتابعتهم المستمرة لمسيرة التعليم عن بُعد، إضافةً إلى حرصهم على تطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من مواكبة مستجدات العمل بمهنية واحترافية عالية.

وتطرق وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي، لإجراءات العودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي المقبل، واستعدادات جهات الجامعة لتهيئة البيئة التعليمية الملائمة، والتأكد من جاهزية المرافق والقاعات الدراسية وفق البروتوكولات الصحية، إضافة إلى إتاحة التسجيل المبكر ودوره في ضمان بداية سلسة للعودة، تسهم في الحد من التكدس والتجمعات داخل مقار الجامعة، علاوة على متابعة إحصاءات تحصين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة؛ إنفاذاً للتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا بمنع دخول غير المحصنين للمنشآت التعليمية اعتبارًا من تاريخ 22 / 12 / 1442هـ.

بدوره تحدث وكيل الجامعة أ.د. فريد الغامدي، عن الخطط والسياسات المتبعة في الجامعة لتحقيق كفاءة الإنفاق، وتمكين الجهات كافة من وضع الحلول الفعالة لترشيد الاستهلاك، وتنفيذ مبادرات مؤسسية تسهم في رفع معدلات الاستفادة من موارد الجامعة واستثمارها بما يضمن جودة التخطيط وفق مؤشرات ومقاييس متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج الاستدامة المالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة "أم القرى" تناقش إجراءات العودة الحضورية لمنسوبيها
سبق

عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى، اليوم، بقاعة الملك فيصل بالعابدية، اجتماعها الثالث لعام 1442هـ، برئاسة رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، وحضور وكلاء الجامعة، وعمداء العمادات والكليات والمعاهد؛ لمناقشة خطط استقبال العام الجامعي 1443هـ، وتجهيز مقار الجامعة بما يحقق سلامة المنسوبين والزوّار.

وافتتح رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة أعضاء اللجنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره للعمداء السابقين على ما بذلوه خلال فترة تكليفهم، مثمّناً جهودهم الاستثنائية في إدارة العمل الإداري ومتابعتهم المستمرة لمسيرة التعليم عن بُعد، إضافةً إلى حرصهم على تطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من مواكبة مستجدات العمل بمهنية واحترافية عالية.

وتطرق وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي، لإجراءات العودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي المقبل، واستعدادات جهات الجامعة لتهيئة البيئة التعليمية الملائمة، والتأكد من جاهزية المرافق والقاعات الدراسية وفق البروتوكولات الصحية، إضافة إلى إتاحة التسجيل المبكر ودوره في ضمان بداية سلسة للعودة، تسهم في الحد من التكدس والتجمعات داخل مقار الجامعة، علاوة على متابعة إحصاءات تحصين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة؛ إنفاذاً للتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا بمنع دخول غير المحصنين للمنشآت التعليمية اعتبارًا من تاريخ 22 / 12 / 1442هـ.

بدوره تحدث وكيل الجامعة أ.د. فريد الغامدي، عن الخطط والسياسات المتبعة في الجامعة لتحقيق كفاءة الإنفاق، وتمكين الجهات كافة من وضع الحلول الفعالة لترشيد الاستهلاك، وتنفيذ مبادرات مؤسسية تسهم في رفع معدلات الاستفادة من موارد الجامعة واستثمارها بما يضمن جودة التخطيط وفق مؤشرات ومقاييس متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج الاستدامة المالية.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
01:09 PM

جامعة "أم القرى" تناقش إجراءات العودة الحضورية لمنسوبيها

بحثت استعدادات تهيئة البيئة التعليمية الملائمة وجاهزية المرافق والقاعات الدراسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
932

عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى، اليوم، بقاعة الملك فيصل بالعابدية، اجتماعها الثالث لعام 1442هـ، برئاسة رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، وحضور وكلاء الجامعة، وعمداء العمادات والكليات والمعاهد؛ لمناقشة خطط استقبال العام الجامعي 1443هـ، وتجهيز مقار الجامعة بما يحقق سلامة المنسوبين والزوّار.

وافتتح رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة أعضاء اللجنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره للعمداء السابقين على ما بذلوه خلال فترة تكليفهم، مثمّناً جهودهم الاستثنائية في إدارة العمل الإداري ومتابعتهم المستمرة لمسيرة التعليم عن بُعد، إضافةً إلى حرصهم على تطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من مواكبة مستجدات العمل بمهنية واحترافية عالية.

وتطرق وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي، لإجراءات العودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي المقبل، واستعدادات جهات الجامعة لتهيئة البيئة التعليمية الملائمة، والتأكد من جاهزية المرافق والقاعات الدراسية وفق البروتوكولات الصحية، إضافة إلى إتاحة التسجيل المبكر ودوره في ضمان بداية سلسة للعودة، تسهم في الحد من التكدس والتجمعات داخل مقار الجامعة، علاوة على متابعة إحصاءات تحصين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة؛ إنفاذاً للتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا بمنع دخول غير المحصنين للمنشآت التعليمية اعتبارًا من تاريخ 22 / 12 / 1442هـ.

بدوره تحدث وكيل الجامعة أ.د. فريد الغامدي، عن الخطط والسياسات المتبعة في الجامعة لتحقيق كفاءة الإنفاق، وتمكين الجهات كافة من وضع الحلول الفعالة لترشيد الاستهلاك، وتنفيذ مبادرات مؤسسية تسهم في رفع معدلات الاستفادة من موارد الجامعة واستثمارها بما يضمن جودة التخطيط وفق مؤشرات ومقاييس متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج الاستدامة المالية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة