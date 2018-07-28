جامعة "أم القرى" تناقش إجراءات العودة الحضورية لمنسوبيها

بحثت استعدادات تهيئة البيئة التعليمية الملائمة وجاهزية المرافق والقاعات الدراسية

عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى، اليوم، بقاعة الملك فيصل بالعابدية، اجتماعها الثالث لعام 1442هـ، برئاسة رئيس الجامعة أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، وحضور وكلاء الجامعة، وعمداء العمادات والكليات والمعاهد؛ لمناقشة خطط استقبال العام الجامعي 1443هـ، وتجهيز مقار الجامعة بما يحقق سلامة المنسوبين والزوّار.

وافتتح رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة أعضاء اللجنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره للعمداء السابقين على ما بذلوه خلال فترة تكليفهم، مثمّناً جهودهم الاستثنائية في إدارة العمل الإداري ومتابعتهم المستمرة لمسيرة التعليم عن بُعد، إضافةً إلى حرصهم على تطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من مواكبة مستجدات العمل بمهنية واحترافية عالية.

وتطرق وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي، لإجراءات العودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي المقبل، واستعدادات جهات الجامعة لتهيئة البيئة التعليمية الملائمة، والتأكد من جاهزية المرافق والقاعات الدراسية وفق البروتوكولات الصحية، إضافة إلى إتاحة التسجيل المبكر ودوره في ضمان بداية سلسة للعودة، تسهم في الحد من التكدس والتجمعات داخل مقار الجامعة، علاوة على متابعة إحصاءات تحصين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة؛ إنفاذاً للتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا بمنع دخول غير المحصنين للمنشآت التعليمية اعتبارًا من تاريخ 22 / 12 / 1442هـ.

بدوره تحدث وكيل الجامعة أ.د. فريد الغامدي، عن الخطط والسياسات المتبعة في الجامعة لتحقيق كفاءة الإنفاق، وتمكين الجهات كافة من وضع الحلول الفعالة لترشيد الاستهلاك، وتنفيذ مبادرات مؤسسية تسهم في رفع معدلات الاستفادة من موارد الجامعة واستثمارها بما يضمن جودة التخطيط وفق مؤشرات ومقاييس متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج الاستدامة المالية.