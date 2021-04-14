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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقتَي الباحة ونجران

‎ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، حبونا، ثار، يدمة، خباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقتَي الباحة ونجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، حبونا، ثار، يدمة، خباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:15 PM

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على منطقتَي الباحة ونجران

‎ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، حبونا، ثار، يدمة، خباش، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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