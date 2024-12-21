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العثور على جثة مقيم عربي داخل سور مسجد في مكة المكرمة

الشرطة تفتح تحقيقًا في الحادثة للكشف عن تفاصيلها

فتحت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، تحقيقًا في العثور على جثة مقيم من جنسية عربية ملقى داخل سور مسجد في منطقة الحسينية، وعليه آثار دماء في الوجه.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على شخص داخل سور مسجد بحي الحسينية، متوفى وعليه آثار دماء في الوجه، وبعد انتقال الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر والكشف عليه من قِبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دماء في الوجه.

وما زالت التحقيقات جارية من قِبل شرطة العزيزية؛ لمعرفة جنائية القضية من عدمها، فيما باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

جريمة قتل الجهات الأمنية مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على جثة مقيم عربي داخل سور مسجد في مكة المكرمة
سبق

فتحت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، تحقيقًا في العثور على جثة مقيم من جنسية عربية ملقى داخل سور مسجد في منطقة الحسينية، وعليه آثار دماء في الوجه.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على شخص داخل سور مسجد بحي الحسينية، متوفى وعليه آثار دماء في الوجه، وبعد انتقال الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر والكشف عليه من قِبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دماء في الوجه.

وما زالت التحقيقات جارية من قِبل شرطة العزيزية؛ لمعرفة جنائية القضية من عدمها، فيما باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
09:10 PM

العثور على جثة مقيم عربي داخل سور مسجد في مكة المكرمة

الشرطة تفتح تحقيقًا في الحادثة للكشف عن تفاصيلها

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
5,243

فتحت شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بمركز شرطة العزيزية، تحقيقًا في العثور على جثة مقيم من جنسية عربية ملقى داخل سور مسجد في منطقة الحسينية، وعليه آثار دماء في الوجه.

وبحسب معلومات "سبق"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من مواطن يفيد بالعثور على شخص داخل سور مسجد بحي الحسينية، متوفى وعليه آثار دماء في الوجه، وبعد انتقال الجهات الأمنية والأدلة الجنائية والهلال الأحمر والكشف عليه من قِبل فرقة الهلال الأحمر، اتضح أنه مقيم من جنسية عربية متوفى وبه آثار دماء في الوجه.

وما زالت التحقيقات جارية من قِبل شرطة العزيزية؛ لمعرفة جنائية القضية من عدمها، فيما باشرت الأدلة الجنائية موقع البلاغ للتحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

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