النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمدة أسبوع.. إيطاليا تمنح "إقامة فندقية مجانية" مقابل "التمر والقهوة"

في تقليد بدأ عام 2008م.. ويقام بالفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري

كشفت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن مهرجان غريب من نوعه يقام في مدن إيطاليا الكبرى، وهو كتقليد بدأ منذ عام 2008 ويسمى أسبوع الرعاية والمقايضة ويقام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2019 الجاري.

وفي التفاصيل، تمنح الفنادق في هذا الأسبوع إقامة مجانية مدة ليلتين مقابل تبادل السلع أو الخدمات مثل القهوة والتمور والأثاث القديم وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وسيارات ودورات لغة وغيرها الكثير من الأغراض والخدمات التي تحتويها "قائمة الأمنيات" الموجودة على الموقع الرسمي للمبادرة كمقترحات، التي تحتاجها الفنادق من الأشخاص الراغبين في الإقامة بها وفق موقع سي في جيجيا الإيطالي، ويتواصل السياح الراغبون في المشاركة عبر الموقع الإليكتروني والمتاح باللغة الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين يختارون المدينة والفندق خلال الفترة المحددة والتواصل مع الفندق وتحديد ما سيقدمه الزائر في أسبوع المقايضة السياحية وانتظار رد الفندق والتفاصيل.

والجديد هذا العام أنه بسبب النجاح الذي لاقته المبادرة الأعوام الماضية لن يقتصر أسبوع المقايضة الإيطالي على فنادق إيطاليا فقط بل شمل فنادق 64 دولة أخرى حول العالم.

إيطاليا الفنادق القهوة التمور

الرئيسية/ سياحة / فنادق ومنتجعات

اعلان
لمدة أسبوع.. إيطاليا تمنح "إقامة فندقية مجانية" مقابل "التمر والقهوة"
سبق

كشفت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن مهرجان غريب من نوعه يقام في مدن إيطاليا الكبرى، وهو كتقليد بدأ منذ عام 2008 ويسمى أسبوع الرعاية والمقايضة ويقام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2019 الجاري.

وفي التفاصيل، تمنح الفنادق في هذا الأسبوع إقامة مجانية مدة ليلتين مقابل تبادل السلع أو الخدمات مثل القهوة والتمور والأثاث القديم وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وسيارات ودورات لغة وغيرها الكثير من الأغراض والخدمات التي تحتويها "قائمة الأمنيات" الموجودة على الموقع الرسمي للمبادرة كمقترحات، التي تحتاجها الفنادق من الأشخاص الراغبين في الإقامة بها وفق موقع سي في جيجيا الإيطالي، ويتواصل السياح الراغبون في المشاركة عبر الموقع الإليكتروني والمتاح باللغة الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين يختارون المدينة والفندق خلال الفترة المحددة والتواصل مع الفندق وتحديد ما سيقدمه الزائر في أسبوع المقايضة السياحية وانتظار رد الفندق والتفاصيل.

والجديد هذا العام أنه بسبب النجاح الذي لاقته المبادرة الأعوام الماضية لن يقتصر أسبوع المقايضة الإيطالي على فنادق إيطاليا فقط بل شمل فنادق 64 دولة أخرى حول العالم.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
09:32 PM

لمدة أسبوع.. إيطاليا تمنح "إقامة فندقية مجانية" مقابل "التمر والقهوة"

في تقليد بدأ عام 2008م.. ويقام بالفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري

A A A
خالد خليل - الرياض
0
7,113

كشفت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن مهرجان غريب من نوعه يقام في مدن إيطاليا الكبرى، وهو كتقليد بدأ منذ عام 2008 ويسمى أسبوع الرعاية والمقايضة ويقام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2019 الجاري.

وفي التفاصيل، تمنح الفنادق في هذا الأسبوع إقامة مجانية مدة ليلتين مقابل تبادل السلع أو الخدمات مثل القهوة والتمور والأثاث القديم وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وسيارات ودورات لغة وغيرها الكثير من الأغراض والخدمات التي تحتويها "قائمة الأمنيات" الموجودة على الموقع الرسمي للمبادرة كمقترحات، التي تحتاجها الفنادق من الأشخاص الراغبين في الإقامة بها وفق موقع سي في جيجيا الإيطالي، ويتواصل السياح الراغبون في المشاركة عبر الموقع الإليكتروني والمتاح باللغة الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين يختارون المدينة والفندق خلال الفترة المحددة والتواصل مع الفندق وتحديد ما سيقدمه الزائر في أسبوع المقايضة السياحية وانتظار رد الفندق والتفاصيل.

والجديد هذا العام أنه بسبب النجاح الذي لاقته المبادرة الأعوام الماضية لن يقتصر أسبوع المقايضة الإيطالي على فنادق إيطاليا فقط بل شمل فنادق 64 دولة أخرى حول العالم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,063
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,134
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,516
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,799

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة