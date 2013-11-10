لمدة أسبوع.. إيطاليا تمنح "إقامة فندقية مجانية" مقابل "التمر والقهوة"

في تقليد بدأ عام 2008م.. ويقام بالفترة من 18 إلى 24 نوفمبر الجاري

كشفت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية عن مهرجان غريب من نوعه يقام في مدن إيطاليا الكبرى، وهو كتقليد بدأ منذ عام 2008 ويسمى أسبوع الرعاية والمقايضة ويقام في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2019 الجاري.

وفي التفاصيل، تمنح الفنادق في هذا الأسبوع إقامة مجانية مدة ليلتين مقابل تبادل السلع أو الخدمات مثل القهوة والتمور والأثاث القديم وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وسيارات ودورات لغة وغيرها الكثير من الأغراض والخدمات التي تحتويها "قائمة الأمنيات" الموجودة على الموقع الرسمي للمبادرة كمقترحات، التي تحتاجها الفنادق من الأشخاص الراغبين في الإقامة بها وفق موقع سي في جيجيا الإيطالي، ويتواصل السياح الراغبون في المشاركة عبر الموقع الإليكتروني والمتاح باللغة الإنجليزية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين يختارون المدينة والفندق خلال الفترة المحددة والتواصل مع الفندق وتحديد ما سيقدمه الزائر في أسبوع المقايضة السياحية وانتظار رد الفندق والتفاصيل.

والجديد هذا العام أنه بسبب النجاح الذي لاقته المبادرة الأعوام الماضية لن يقتصر أسبوع المقايضة الإيطالي على فنادق إيطاليا فقط بل شمل فنادق 64 دولة أخرى حول العالم.