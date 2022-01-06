أمير تبوك يستقبل الأمين العام لمؤسسة "موهبة"

أشاد بجهود المؤسسة في دعم الموهوبين

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة، اليوم، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، والوفد المرافق له.

وقدم الدكتور "المتحمي" نبذة لأمير منطقة تبوك عن دور "موهبة" في الإسهام ببناء منظومة للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً، مستمدةً ذلك من رؤيتها بتمكين الموهبة والإبداع، ورسالتها الجليّة نحو إيجاد بيئة محفزة، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

وشاهد أمير تبوك، والحضورعرضاً مرئياً عن المؤسسة ومنجزاتها.

وأشاد بالجهود التي تبذلها المؤسسة في دعم الموهوبين ورعايتهم، والإبداع ودعم الابتكار، وبناء الإنسان والاستثمار فيه، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أعمالهم ومنجزاتهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي امتدادًا للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، معرباً عن سعادته اليوم بلقاء أبنائه وبناته الموهوبين والموهوبات وهم يرفعون اسم بلادهم عالياً في المحافل الدولية والقارية.

ولفت إلى أهمية دور مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع في عملية الاكتشاف والرعاية للطلبة الموهوبين، مؤكداً على دعم جميع أعمال المؤسسة من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كل الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

وقدم أمين عام "موهبة" شكره وتقديره لأمير تبوك على حفاوة الاستقبال واهتمامه بالموهوبين ورعايتهم، وتشجيعه المتواصل لأبنائه طلاب وطالبات المنطقة من خلال جائزته للتفوق العلمي والتميز وما حققتها من أهداف طوال مسيرتها.