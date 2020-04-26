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المملكة توقع عقداً مع الصين لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد

بهذه الخطوات.. "صحة القنفذة" تواصل مواجهة كورونا على مدار الساعة

نفذت ١٧ مبادرة  لخدمة المراجعين والمرضى وزارت سكنات العمالة الوافدة

تواصل"صحة القنفذة" جهودها للتعامل مع حالات (كورونا كوفيد_١٩) على مدار الساعة للتعامل مع الحالات من خلال غرفة القيادة والتحكم والتي تتابع سير الأعمال اليومية.

ويعمل أعضاء اللجنة المركزية على ذلك يوميًا بتواصل مستمر بين الأعضاء بعدة وسائل إلكترونية مختفله لتقييم الوضع والتعامل مع الأحداث .

وأوضحت صحة القنفذة على لسان متحدثها إبراهيم محمد المتحمي لـ"سبق" أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية تقوم بأعمال التقصي وفحص المخالطين في حال ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا كوفيد -١٩ إضافة إلى عمل إدارة الطوارئ والكوارث بصحة القنفذة والتي رفعت جاهزيتها منذ وقت مبكر جدًا للتعامل مع الأحداث ووضع خطط الطوارئ لجميع المنشآت الصحية التابعة لصحة القنفذة .

وأضاف أن الإدارة تعمل كذلك على المتابعة والإشراف على حركة النقل الإسعافي بين المنشآت الصحية وإدارة عمليات الإخلاء الطبي ورصد البلاغات المختلفة وتمريرها ومتابعتها وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية ومتابعة جاهزيتها على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه ضمن جهود صحة القنفذة المنفذة خلال جائحة كورونا فقد تم تنفيذ ١٧ مبادرة لخدمة المراجعين والمرضى كما نفذت حملات تبرع بالدم ميدانية من خلال عربة متنقلة ومجهزة بالتجهيزات اللازمة والاحترازات الوقائية تنقلت في المحافظة ومراكزها .

وأبان المتحمي أن صحة القنفذة عملت الاحترازات والتدابير اللازمة للتعامل مع الوضع الحالي والاستعداد للتعامل مع الأحداث بجميع إداراتها المعنية، لافتًا إلى أن إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالقنفذة تقوم بتوعية الكادر الطبي بشكل مستمر في المستشفيات والمراكز الصحية عن فيروس كورونا كوفيد - ١٩ .

وأبان المتحمي بأن الصحة قامت بتدريب الممارسين الصحيين على آلية التعامل مع هذا الفيروس من حيث أدوات الحماية الشخصية والتدريب على أساسيات مكافحة العدوى وكيفية التعامل مع المرضى المصابين.

وأشار المتحمي إلى أن هنالك فريقاً متخصصاً يقوم بالتحرك مباشرة في حال حدوث أي إصابة بفايروس كورونا في أحد المستشفيات ويقوم بالتقصي للحالات المخالطة من الكادر الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن صحة القنفذة شاركت في اللجنة المشكلة من قبل محافظة القنفذة لزيارة سكن العمالة الوافدة إضافة إلى تفعيل نقطة فرز بصري بالمدخل الشمالي للمحافظة بمشاركة الجهات المعنية والتي فُعلت جميعها بتوجيه محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بهذه الخطوات.. "صحة القنفذة" تواصل مواجهة كورونا على مدار الساعة
سبق

تواصل"صحة القنفذة" جهودها للتعامل مع حالات (كورونا كوفيد_١٩) على مدار الساعة للتعامل مع الحالات من خلال غرفة القيادة والتحكم والتي تتابع سير الأعمال اليومية.

ويعمل أعضاء اللجنة المركزية على ذلك يوميًا بتواصل مستمر بين الأعضاء بعدة وسائل إلكترونية مختفله لتقييم الوضع والتعامل مع الأحداث .

وأوضحت صحة القنفذة على لسان متحدثها إبراهيم محمد المتحمي لـ"سبق" أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية تقوم بأعمال التقصي وفحص المخالطين في حال ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا كوفيد -١٩ إضافة إلى عمل إدارة الطوارئ والكوارث بصحة القنفذة والتي رفعت جاهزيتها منذ وقت مبكر جدًا للتعامل مع الأحداث ووضع خطط الطوارئ لجميع المنشآت الصحية التابعة لصحة القنفذة .

وأضاف أن الإدارة تعمل كذلك على المتابعة والإشراف على حركة النقل الإسعافي بين المنشآت الصحية وإدارة عمليات الإخلاء الطبي ورصد البلاغات المختلفة وتمريرها ومتابعتها وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية ومتابعة جاهزيتها على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه ضمن جهود صحة القنفذة المنفذة خلال جائحة كورونا فقد تم تنفيذ ١٧ مبادرة لخدمة المراجعين والمرضى كما نفذت حملات تبرع بالدم ميدانية من خلال عربة متنقلة ومجهزة بالتجهيزات اللازمة والاحترازات الوقائية تنقلت في المحافظة ومراكزها .

وأبان المتحمي أن صحة القنفذة عملت الاحترازات والتدابير اللازمة للتعامل مع الوضع الحالي والاستعداد للتعامل مع الأحداث بجميع إداراتها المعنية، لافتًا إلى أن إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالقنفذة تقوم بتوعية الكادر الطبي بشكل مستمر في المستشفيات والمراكز الصحية عن فيروس كورونا كوفيد - ١٩ .

وأبان المتحمي بأن الصحة قامت بتدريب الممارسين الصحيين على آلية التعامل مع هذا الفيروس من حيث أدوات الحماية الشخصية والتدريب على أساسيات مكافحة العدوى وكيفية التعامل مع المرضى المصابين.

وأشار المتحمي إلى أن هنالك فريقاً متخصصاً يقوم بالتحرك مباشرة في حال حدوث أي إصابة بفايروس كورونا في أحد المستشفيات ويقوم بالتقصي للحالات المخالطة من الكادر الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن صحة القنفذة شاركت في اللجنة المشكلة من قبل محافظة القنفذة لزيارة سكن العمالة الوافدة إضافة إلى تفعيل نقطة فرز بصري بالمدخل الشمالي للمحافظة بمشاركة الجهات المعنية والتي فُعلت جميعها بتوجيه محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
03:02 PM
اخر تعديل
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
08:52 PM

بهذه الخطوات.. "صحة القنفذة" تواصل مواجهة كورونا على مدار الساعة

نفذت ١٧ مبادرة  لخدمة المراجعين والمرضى وزارت سكنات العمالة الوافدة

A A A
علي السحاري - القنفذة
0
2,648

تواصل"صحة القنفذة" جهودها للتعامل مع حالات (كورونا كوفيد_١٩) على مدار الساعة للتعامل مع الحالات من خلال غرفة القيادة والتحكم والتي تتابع سير الأعمال اليومية.

ويعمل أعضاء اللجنة المركزية على ذلك يوميًا بتواصل مستمر بين الأعضاء بعدة وسائل إلكترونية مختفله لتقييم الوضع والتعامل مع الأحداث .

وأوضحت صحة القنفذة على لسان متحدثها إبراهيم محمد المتحمي لـ"سبق" أن إدارة مكافحة الأمراض المعدية تقوم بأعمال التقصي وفحص المخالطين في حال ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا كوفيد -١٩ إضافة إلى عمل إدارة الطوارئ والكوارث بصحة القنفذة والتي رفعت جاهزيتها منذ وقت مبكر جدًا للتعامل مع الأحداث ووضع خطط الطوارئ لجميع المنشآت الصحية التابعة لصحة القنفذة .

وأضاف أن الإدارة تعمل كذلك على المتابعة والإشراف على حركة النقل الإسعافي بين المنشآت الصحية وإدارة عمليات الإخلاء الطبي ورصد البلاغات المختلفة وتمريرها ومتابعتها وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية ومتابعة جاهزيتها على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه ضمن جهود صحة القنفذة المنفذة خلال جائحة كورونا فقد تم تنفيذ ١٧ مبادرة لخدمة المراجعين والمرضى كما نفذت حملات تبرع بالدم ميدانية من خلال عربة متنقلة ومجهزة بالتجهيزات اللازمة والاحترازات الوقائية تنقلت في المحافظة ومراكزها .

وأبان المتحمي أن صحة القنفذة عملت الاحترازات والتدابير اللازمة للتعامل مع الوضع الحالي والاستعداد للتعامل مع الأحداث بجميع إداراتها المعنية، لافتًا إلى أن إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية بالقنفذة تقوم بتوعية الكادر الطبي بشكل مستمر في المستشفيات والمراكز الصحية عن فيروس كورونا كوفيد - ١٩ .

وأبان المتحمي بأن الصحة قامت بتدريب الممارسين الصحيين على آلية التعامل مع هذا الفيروس من حيث أدوات الحماية الشخصية والتدريب على أساسيات مكافحة العدوى وكيفية التعامل مع المرضى المصابين.

وأشار المتحمي إلى أن هنالك فريقاً متخصصاً يقوم بالتحرك مباشرة في حال حدوث أي إصابة بفايروس كورونا في أحد المستشفيات ويقوم بالتقصي للحالات المخالطة من الكادر الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن صحة القنفذة شاركت في اللجنة المشكلة من قبل محافظة القنفذة لزيارة سكن العمالة الوافدة إضافة إلى تفعيل نقطة فرز بصري بالمدخل الشمالي للمحافظة بمشاركة الجهات المعنية والتي فُعلت جميعها بتوجيه محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع.

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