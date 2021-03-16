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"الزكاة والدخل" تبدأ نظام العمل عن بعد وتدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتطبيق نظام تعليق الحضور لمقرات العمل، وتنفيذ الأعمال عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.
ويأتي القرار حرصاً من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
من جهتها، أكدت هيئة الزكاة والدخل على أنه يمكن للمكلفين والمستفيدين إنهاء تعاملاتهم لدى الهيئة من خلال الاستفادة من أكثر من (60) خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة Gazt.gov.sa.
ودعت هيئة الزكاة والدخل كافة عملائها والمهتمين، للاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الإلكترونية والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها للاستفادة من الخدمات، حيث تحتوي منصة "الرحلات التعليمية" على مواد مرئية تثقيفية وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتوعية المكلف في معاملاته الزكوية والضريبية وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة، وبيّنت الهيئة بضرورة زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يوفر مجموعة واسعة من المعلومات التي تعد مرجعًا موثوقاً للأفراد والمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية. مضيفةً في ذات الوقت أن المنشآت التي لديها استفسارات عن الزكاة والضرائب عليها التواصل على الرقم الموحد (19993)، أو على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care.

الزكاة والدخل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تبدأ نظام العمل عن بعد وتدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي
سبق

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتطبيق نظام تعليق الحضور لمقرات العمل، وتنفيذ الأعمال عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.
ويأتي القرار حرصاً من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
من جهتها، أكدت هيئة الزكاة والدخل على أنه يمكن للمكلفين والمستفيدين إنهاء تعاملاتهم لدى الهيئة من خلال الاستفادة من أكثر من (60) خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة Gazt.gov.sa.
ودعت هيئة الزكاة والدخل كافة عملائها والمهتمين، للاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الإلكترونية والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها للاستفادة من الخدمات، حيث تحتوي منصة "الرحلات التعليمية" على مواد مرئية تثقيفية وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتوعية المكلف في معاملاته الزكوية والضريبية وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة، وبيّنت الهيئة بضرورة زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يوفر مجموعة واسعة من المعلومات التي تعد مرجعًا موثوقاً للأفراد والمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية. مضيفةً في ذات الوقت أن المنشآت التي لديها استفسارات عن الزكاة والضرائب عليها التواصل على الرقم الموحد (19993)، أو على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
06:55 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:48 PM

"الزكاة والدخل" تبدأ نظام العمل عن بعد وتدعو عملاءها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتطبيق نظام تعليق الحضور لمقرات العمل، وتنفيذ الأعمال عن بعد، وذلك بعد قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.
ويأتي القرار حرصاً من حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
من جهتها، أكدت هيئة الزكاة والدخل على أنه يمكن للمكلفين والمستفيدين إنهاء تعاملاتهم لدى الهيئة من خلال الاستفادة من أكثر من (60) خدمة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة Gazt.gov.sa.
ودعت هيئة الزكاة والدخل كافة عملائها والمهتمين، للاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الإلكترونية والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، ضمن دورها التوعوي لتثقيف المكلفين عن المراحل والخطوات التي يمرون بها للاستفادة من الخدمات، حيث تحتوي منصة "الرحلات التعليمية" على مواد مرئية تثقيفية وأسئلة عامة، بهدف تعريف وتوعية المكلف في معاملاته الزكوية والضريبية وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة، وبيّنت الهيئة بضرورة زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يوفر مجموعة واسعة من المعلومات التي تعد مرجعًا موثوقاً للأفراد والمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية. مضيفةً في ذات الوقت أن المنشآت التي لديها استفسارات عن الزكاة والضرائب عليها التواصل على الرقم الموحد (19993)، أو على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Gazt_care.

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