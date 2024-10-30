"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان
تشمل عدداً من المحافظات حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-29
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
01:48 PM
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان
تشمل عدداً من المحافظات حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.
وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً.