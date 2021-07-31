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أمطار رعدية على الطائف.. تنبيه من "الأرصاد" و"المدني" يتفاعل

من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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أمطار رعدية على الطائف.. تنبيه من "الأرصاد" و"المدني" يتفاعل
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
11:30 AM

أمطار رعدية على الطائف.. تنبيه من "الأرصاد" و"المدني" يتفاعل

من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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