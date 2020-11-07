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"الصحة": تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 433 حالة

الكويت تسجّل 742 إصابة جديدة بـ"كورونا"

4 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية لـ 808

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 131205 حالات، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 808 حالات وفاة.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات المصابة والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8508 حالات.
وأضاف البيان أن عدد المسحات التي أجريت بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5278 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 960725 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قدأعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121889 حالة.

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الكويت تسجّل 742 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 131205 حالات، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 808 حالات وفاة.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات المصابة والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8508 حالات.
وأضاف البيان أن عدد المسحات التي أجريت بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5278 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 960725 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قدأعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121889 حالة.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
04:32 PM

الكويت تسجّل 742 إصابة جديدة بـ"كورونا"

4 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية لـ 808

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 131205 حالات، في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة، ليصبح مجموع الحالات المسجلة 808 حالات وفاة.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات المصابة والتي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8508 حالات.
وأضاف البيان أن عدد المسحات التي أجريت بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5278 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 960725 فحصًا.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قدأعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 626 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121889 حالة.

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