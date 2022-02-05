فيديو.. أول مهندسة سعودية بالمشاعر: تمكين ولي العهد للمرأة حَقّق لي هذه الفرصة

أكدت أن بيئة العمل محفزة ومليئة بالطاقة الإيجابية لخدمة أطهر بقاع الأرض

أكدت المهندسة يارا، أول مهندسة سعودية بالمشاعر المقدسة، لبرنامج120، أنها تشعر بالامتنان لتحقيق هذا الإنجاز.

وأوضحت أن تمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمرأة؛ هو الذي حقق لها هذه الفرصة.

وأضافت: المرأة السعودية أصبحت شريكًا فعليًّا للرجل في تنمية الوطن، ومنذ أول يوم بدأت فيه وأنا أشكر ربي على هذا الفضل العظيم، وكلمة الفخر لا تستطيع أن تصف شعوري.

وأردفت: بالنسبة لبيئة العمل بالمشاعر فهي مليئة بالطاقة الإيجابية ومحفزة لخدمة أطهر بقاع الأرض.

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