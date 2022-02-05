النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. أول مهندسة سعودية بالمشاعر: تمكين ولي العهد للمرأة حَقّق لي هذه الفرصة

أكدت أن بيئة العمل محفزة ومليئة بالطاقة الإيجابية لخدمة أطهر بقاع الأرض

أكدت المهندسة يارا، أول مهندسة سعودية بالمشاعر المقدسة، لبرنامج120، أنها تشعر بالامتنان لتحقيق هذا الإنجاز.

وأوضحت أن تمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمرأة؛ هو الذي حقق لها هذه الفرصة.

وأضافت: المرأة السعودية أصبحت شريكًا فعليًّا للرجل في تنمية الوطن، ومنذ أول يوم بدأت فيه وأنا أشكر ربي على هذا الفضل العظيم، وكلمة الفخر لا تستطيع أن تصف شعوري.

وأردفت: بالنسبة لبيئة العمل بالمشاعر فهي مليئة بالطاقة الإيجابية ومحفزة لخدمة أطهر بقاع الأرض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. أول مهندسة سعودية بالمشاعر: تمكين ولي العهد للمرأة حَقّق لي هذه الفرصة
سبق

أكدت المهندسة يارا، أول مهندسة سعودية بالمشاعر المقدسة، لبرنامج120، أنها تشعر بالامتنان لتحقيق هذا الإنجاز.

وأوضحت أن تمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمرأة؛ هو الذي حقق لها هذه الفرصة.

وأضافت: المرأة السعودية أصبحت شريكًا فعليًّا للرجل في تنمية الوطن، ومنذ أول يوم بدأت فيه وأنا أشكر ربي على هذا الفضل العظيم، وكلمة الفخر لا تستطيع أن تصف شعوري.

وأردفت: بالنسبة لبيئة العمل بالمشاعر فهي مليئة بالطاقة الإيجابية ومحفزة لخدمة أطهر بقاع الأرض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
03:49 PM

فيديو.. أول مهندسة سعودية بالمشاعر: تمكين ولي العهد للمرأة حَقّق لي هذه الفرصة

أكدت أن بيئة العمل محفزة ومليئة بالطاقة الإيجابية لخدمة أطهر بقاع الأرض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,253

أكدت المهندسة يارا، أول مهندسة سعودية بالمشاعر المقدسة، لبرنامج120، أنها تشعر بالامتنان لتحقيق هذا الإنجاز.

وأوضحت أن تمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للمرأة؛ هو الذي حقق لها هذه الفرصة.

وأضافت: المرأة السعودية أصبحت شريكًا فعليًّا للرجل في تنمية الوطن، ومنذ أول يوم بدأت فيه وأنا أشكر ربي على هذا الفضل العظيم، وكلمة الفخر لا تستطيع أن تصف شعوري.

وأردفت: بالنسبة لبيئة العمل بالمشاعر فهي مليئة بالطاقة الإيجابية ومحفزة لخدمة أطهر بقاع الأرض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,236
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة