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متحدث جامعة الملك خالد: إعفاء عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة ولقيادتها عبر تغريدات في تويتر

تم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه

كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد لـ"سبق" بأن الجامعة كفت يد أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعة عن العمل بعد أن أساء للمملكة العربية السعودية ولقيادتها عبر تغريدات قام بنشرها على حسابه في "تويتر".


تفصيلاً قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد: إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.

كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.

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متحدث جامعة الملك خالد: إعفاء عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة ولقيادتها عبر تغريدات في تويتر
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد لـ"سبق" بأن الجامعة كفت يد أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعة عن العمل بعد أن أساء للمملكة العربية السعودية ولقيادتها عبر تغريدات قام بنشرها على حسابه في "تويتر".


تفصيلاً قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد: إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.

كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
10:11 PM

متحدث جامعة الملك خالد: إعفاء عضو هيئة تدريس بعد إساءته للمملكة ولقيادتها عبر تغريدات في تويتر

تم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه

عبدالله حامد
A A A
هادي العصيمي - أبها
25
23,932

كشف المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد لـ"سبق" بأن الجامعة كفت يد أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بالجامعة عن العمل بعد أن أساء للمملكة العربية السعودية ولقيادتها عبر تغريدات قام بنشرها على حسابه في "تويتر".


تفصيلاً قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبدالله حامد: إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه.

كما تواصلت الجامعة مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه.

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