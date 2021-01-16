صحيفة "رومانية": "رازفان" صاح بالحكم الشمراني: كن أمينًا.. أنت حكمت في اتجاه واحد

كان معترضًا بشدة على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة

كشفت صحف رومانية حقيقة ما حدث للمدرب الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب نادي الهلال عقب نهاية مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقالت صحيفة "gsp" إن المدرب أصيب بانهيار عصبي غير مسبوق وتوجه لحكم المباراة في منتصف الملعب موجهاً له اللوم بحدة على طريقة إدارته للمباراة .

وقالت الصحيفة: إن رازفان تحدث للحكم بحدة غير مسبوقة؛ حيث قال له: "الاحترام.. الاحترام".. كن أمينًا وصادقًا.. أنت حكمت المباراة في اتجاه واحد فقط ".

وأبدت العديد من الصحف الرومانية اهتماماً شديداً بلقطات المدرب الذي كان معترضًا بشدة على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة .