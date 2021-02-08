صندوق الاستثمارات العامة ينضم كشريك محلي لـ" فورمولا إي الدرعية 2021"

الموسم السابع لبطولة "آي بي بي" العالمية للاتحاد الدولي يبدأ بسباقين متتاليين

أعلنت شركة سي بي إكس (CBX) المروجة لسباق الدرعية للسيارات الكهربائية ولبطولة آي بي بي العالمية للاتحاد الدولي للسيارات في الفورمولا إي الكهربائية في الشرق الأوسط ومقرّها الرياض، اليوم، أنّ صندوق الاستثمارات العامة ينضم كشريك محلي إلى سباق فورمولا إي الدرعية 2021.

وفي العام 2018 وقّعت الفورمولا إي اتفاقية مدتها 10 سنوات مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وأصبحت بذلك إحدى أولى الرياضات العالمية الكبرى التي اتّخذت المملكة موطنًا إقليميًا لها. ومنذ ذلك الحين، أدّى سباق فورمولا إي الدرعية دورًا مهمًا في تحقيق برنامج رؤية 2030 لدعم اقتصاد مزدهر ومجتمع مزدهر وطموح للمستقبل.

وتؤكد الشراكة المستمرة بين صندوق الاستثمارات العامة وسباق فورمولا إي الدرعية على أهمية الحدث على المستوى الرياضي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وباعتباره المحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030؛ يساهم الصندوق في دعم وتطوير قطاع الرياضة والترفيه، ويسعى من خلال استراتيجيته للأعوام الخمس القادمة للاستمرار في تحقيق إنجازاته عبر تمكين 13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا على مستوى المملكة بما في ذلك الترفيه والرياضة.

وقال كارلو بوتاجي، مؤسس شركة سي بي إكس (CBX)، متحدثًا باسم مروجي الحدث: يسعدنا أن نرحب بعودة صندوق الاستثمارات العامة إلى سباق فورمولا إي الدرعية، وهذا يظهر ايمانًا قويًّا بشكل الحدث الذي طوّرناه لإنشاء بيئة آمنة وتجربة مسلية في المشهد الرياضي. فلأول مرة في تاريخ الفورمولا إي ستُجرى السباقات ليلاً، بحيث ستُستخدم أحدث تقنيات الأل إي دي ذات الاستهلاك المنخفض والتي ستستهلك أقل من 15% من الطاقة المستخدمة في فعاليات أخرى ليليّة في رياضة السيارات.

وأضاف: جنبًا إلى جنب مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ومنظمي بطولة آي بي بي العالمية للاتحاد الدولي للسيارات في الفورمولا إي الكهربائية؛ يبقى سباق فورمولا إي الدرعية تجسيدًا لرؤية 2030 ومسار المملكة الجديد الذي وضعه ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: في 2018، كان سباق فورمولا إي الدرعية 2018 أوّل حدث رياضي عالمي في رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، واليوم، وبعد أسابيع قليلة، سيكون سباق فورمولا إي الدرعية 2021 افتتاح الموسم السابع لبطولة الفورمولا إي، وأوّل سباق ليليّ في تاريخ البطولة، وهو إنجاز نفخر به.

وأضاف: النجاح المستمر لسباق فورمولا إي الدرعية هو بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً، وثمرة للدعم اللامحدود والاهتمام البالغ الذي توليه قيادتنا الرشيدة، وأيضاً لا ننسى جهود شركائنا والرعاة الرئيسيين مثل صندوق الاستثمارات العامة، الذين يدعمون تطوّر الرياضة في المملكة ويؤمنون برسالتها خصوصاً تلك المتعلّقة بأهمية الطاقة المتجددة ومستقبل التكنولوجيا المستدامة.

من ناحيته، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الفورمولا إي، أليخاندرو أجاج: عندما اجتمعت الفورمولا إي مع المنظمين في المملكة العربية السعودية، بدا واضحًا على الفور أنّنا نتشارك الأهداف عينها المتمثلة في زيادة الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة إلى أقصى حد بهدف تنظيم مناسبة رياضية مذهلة.

وأضاف: في حين لا يزال العالم يواجه تحديًا كبيرًا، يسعدني أن يشكّل سباق فورمولا إي الدرعية مرّة أخرى مشهدًا فريدًا من نوعه مع أول سباق ليلي، وتُعتبر عودة صندوق الاستثمارات العامة تأييدًا قيّمًا للغاية لما أنشأناه معًا.

ويُنصح بمتابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بسباق فورمولا إي الدرعية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ووزارة الرياضة لمعرفة آخر الأخبار ومعلومات عن الجدول الزمني.