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وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة

جهود كبيرة بذلت لإخراجهم

علمت "سبق"، بأن الأجهزة المعنية التي باشرت حادثة سقوط مركبة في عقبة الباحة، تمكنت من إخراج محتجزي المركبة، وهم حالة وفاة و٣ مصابين.

فيما عملت الأجهزة الإسعافية والأمنية والمرورية المشاركة بمجهودات عالية لإخراج المحتجزين في المركبة التي سقطت بعيدًا في العقبة.

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وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة
سبق

علمت "سبق"، بأن الأجهزة المعنية التي باشرت حادثة سقوط مركبة في عقبة الباحة، تمكنت من إخراج محتجزي المركبة، وهم حالة وفاة و٣ مصابين.

فيما عملت الأجهزة الإسعافية والأمنية والمرورية المشاركة بمجهودات عالية لإخراج المحتجزين في المركبة التي سقطت بعيدًا في العقبة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:55 PM

وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة

جهود كبيرة بذلت لإخراجهم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
0
2,213

علمت "سبق"، بأن الأجهزة المعنية التي باشرت حادثة سقوط مركبة في عقبة الباحة، تمكنت من إخراج محتجزي المركبة، وهم حالة وفاة و٣ مصابين.

فيما عملت الأجهزة الإسعافية والأمنية والمرورية المشاركة بمجهودات عالية لإخراج المحتجزين في المركبة التي سقطت بعيدًا في العقبة.

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