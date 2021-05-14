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شرطة القصيم: القبض على 8 مواطنين ومقيم يقودون دراجات نارية ومركبة بتهور في الرس

تباهوا بنشر أفعالهم المخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وتم إحالتهم للنيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبان المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

هادي العصيمي مكة المكرمة وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة القصيم: القبض على 8 مواطنين ومقيم يقودون دراجات نارية ومركبة بتهور في الرس
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبان المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
08:30 PM
اخر تعديل
15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
11:12 AM

شرطة القصيم: القبض على 8 مواطنين ومقيم يقودون دراجات نارية ومركبة بتهور في الرس

تباهوا بنشر أفعالهم المخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وتم إحالتهم للنيابة

A A A
مجموعة من المحررين - الرس
7
13,861

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، يقودون دراجات نارية ومركبة بشكل متهور في أحد الشوارع الرئيسة بمحافظة الرس دون مراعاة لسلامة سالكي الطريق، ما يعد مخالفًا لنظام المرور، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتباهي بذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبان المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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