النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليلة استثنائية مع "خالد بن سعود الكبير".. واستضافة حصرية من "أدبي الأحساء"

حلّق بالحضور بين الشعر الوطني والوجداني والنصيحة.. وتفاعل الجميع مع كلماته

في ليلة استثنائية من ليالي نادي الأحساء الأدبي، كما وصفها رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري في كلمته الترحيبية، أحيا الأمير خالد بن سعود الكبير أمسية شعرية، حلّق فيها بالحضور بين الشعر الوطني والوجداني والنصيحة، وتفاعل الجميع مع كلماته التي لامست وجدانهم.

وقد أُقيمت الأمسية مساء الأربعاء في القاعة الكبرى للنادي، وأدارها الدكتور صالح التركي. وسبق الأمسية كلمة لرئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، رحب فيها بضيف الأحساء والنادي الأدبي قائلاً: إنها ليلة استثنائية لوجود ضيف عرفه الجميع بالتواضع؛ فهو من منبت عُرف بالخلق والأصالة والعلم. ورحب بالضيف، وشكره على قبول الدعوة رغم انشغاله.

وأضاف بأن الثقافة بابها واسع، ومصطلحها متشعب. ثم أتت هذه الأمسية بوصفها محطة من محطات الشعر بلغتنا الدارجة الفصيحة، ثم وجّه شكره للحضور، ومنهم طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل.

بعد ذلك انتقل الحديث إلى مدير الأمسية الدكتور صالح التركي الذي رحب بالشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير، وشكر نادي الأحساء الأدبي الذي استضاف عَلمًا وقامة من قامات الشعر في وطننا الغالي، سليل بيتَي الحكم والعلم، وذكر طرفًا من مولده وسيرته الذاتية، ثم تحدث عن منجزه الشعري الذي يشمل أربعة دواوين صوتية، هي: ديوان – شعر - قصائد غزلية واجتماعية وروحانية، وديوان – ترانيم– قصائد غزلية، وديوان – المجـد - قصائد وطنية، وديوان – خيال وحقيقة - قصائد غزلية، وديوان - طويــق، وهو أول ديـوان مقروء.

وذكر أن الشاعر يلقب في الساحة الأدبية بـ (تاج الأدب)، وكثير من قصائده تلامس المناسبات الوطنية، ويزخر شعره بالحكمة والنصيحة وحب الآخرين والإنسانية الكبيرة، وله قصائد غناها كبار مطربي الوطن وأوبريتات وطنية، واشتهر بشعر الرباعيات والتغريدات.

وبدأ الشاعر حديثه بشكر نادي الأحساء الأدبي ومنسوبيه، وعلى رأسهم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، وأعرب عن سعادته بوجوده في الأحساء والتقائه أهلها ووجهاءها، كما شكر الحضور في قاعة النادي الذين غُصت بهم القاعة، وتجاوز عددهم رجالاً ونساء سبعمئة، واستفتح بقصيدته الفصحى المنشورة في حب الوطن التي يقول فيها:

وطني إليك هديتي

في يوم مولدك الجميل

روحي دليل محبتي

لو أنها شيء قليل

...

فخري بأن عروبتي

من قلب معدنك الأصيل

وعلى ترابك عترتي

دمها بسيرتها يسيل

...

الحب أنت وغايتي

تبقى على الدين الفضيل

ثم انتقل إلى الشعر النبطي، وقدم نماذج من الشعر الوطني، منها قصيدته في مدح خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- محبة له، قال فيها:

يابوفهد يا طيب رايك وفكرك

رفعت شان السعودية يا ملكها

وقصيدته في ذكرى تولي خادم الحرمين الحكم، ومرور خمسة أعوام على البيعة:

يا سيدي سلمان في خمسة أعوام

المملكة رفعتها فوق الأمصار

ومن شعر الحكمة وتعريفه الشعر قال:

الشعر فن يا أهل العلم

ما هو بعلم بين الأسفار خافي

وفي فاصل بين القصائد ذكر مدير الأمسية أن من بين الحضور من أهل الأحساء الملحن الكبير الدكتور إبراهيم الدخيل الذي لحن للأمير أكثر من 4 أغانٍ، منها جرح قلب وغيرها.

واستكمل الشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير قصائده التي تفاعل معها الجمهور، منها القصيدة التي يقول فيها:

مرت وأنا لا نيب شفق ولا وجد

والنفس لا عطشه ولا هيب سهلة

لا شك شفت الموت يدرج على الخد

والزين يذبح لي خذا الناس ختله

قبلي أمير الشعر يا ناعم الخد

غنى طرب واليوم غنيت مثله

يا رند يا تفاح يا ورد يا غند

ياللي نهبت العقل في حين غفلة

لولا الجمال اللي خبرناه في نجد

لا عطيك تاج الزين واليد عجلة

ثم نوَّع الشاعر في قصائده الغزلية ورباعياته وتغريداته الشعرية التي لاقت استحسان الجميع.

وفي النهاية ذكر مدير الأمسية، الدكتور صالح التركي، أن نادي الأحساء الأدبي كان له السبق في استضافة الأمير على مستوى أندية السعودية الأدبية.


بعد ذلك قام رئيس النادي بتكريم الشاعر ومقدم الأمسية، وتم التقاط الصور التذكارية مع الحضور.

الأحساء نادي الأحساء الأدبي رئيس النادي الأدبي بالأحساء ظافر الشهري الأمير خالد بن سعود الكبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ليلة استثنائية مع "خالد بن سعود الكبير".. واستضافة حصرية من "أدبي الأحساء"
سبق

في ليلة استثنائية من ليالي نادي الأحساء الأدبي، كما وصفها رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري في كلمته الترحيبية، أحيا الأمير خالد بن سعود الكبير أمسية شعرية، حلّق فيها بالحضور بين الشعر الوطني والوجداني والنصيحة، وتفاعل الجميع مع كلماته التي لامست وجدانهم.

وقد أُقيمت الأمسية مساء الأربعاء في القاعة الكبرى للنادي، وأدارها الدكتور صالح التركي. وسبق الأمسية كلمة لرئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، رحب فيها بضيف الأحساء والنادي الأدبي قائلاً: إنها ليلة استثنائية لوجود ضيف عرفه الجميع بالتواضع؛ فهو من منبت عُرف بالخلق والأصالة والعلم. ورحب بالضيف، وشكره على قبول الدعوة رغم انشغاله.

وأضاف بأن الثقافة بابها واسع، ومصطلحها متشعب. ثم أتت هذه الأمسية بوصفها محطة من محطات الشعر بلغتنا الدارجة الفصيحة، ثم وجّه شكره للحضور، ومنهم طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل.

بعد ذلك انتقل الحديث إلى مدير الأمسية الدكتور صالح التركي الذي رحب بالشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير، وشكر نادي الأحساء الأدبي الذي استضاف عَلمًا وقامة من قامات الشعر في وطننا الغالي، سليل بيتَي الحكم والعلم، وذكر طرفًا من مولده وسيرته الذاتية، ثم تحدث عن منجزه الشعري الذي يشمل أربعة دواوين صوتية، هي: ديوان – شعر - قصائد غزلية واجتماعية وروحانية، وديوان – ترانيم– قصائد غزلية، وديوان – المجـد - قصائد وطنية، وديوان – خيال وحقيقة - قصائد غزلية، وديوان - طويــق، وهو أول ديـوان مقروء.

وذكر أن الشاعر يلقب في الساحة الأدبية بـ (تاج الأدب)، وكثير من قصائده تلامس المناسبات الوطنية، ويزخر شعره بالحكمة والنصيحة وحب الآخرين والإنسانية الكبيرة، وله قصائد غناها كبار مطربي الوطن وأوبريتات وطنية، واشتهر بشعر الرباعيات والتغريدات.

وبدأ الشاعر حديثه بشكر نادي الأحساء الأدبي ومنسوبيه، وعلى رأسهم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، وأعرب عن سعادته بوجوده في الأحساء والتقائه أهلها ووجهاءها، كما شكر الحضور في قاعة النادي الذين غُصت بهم القاعة، وتجاوز عددهم رجالاً ونساء سبعمئة، واستفتح بقصيدته الفصحى المنشورة في حب الوطن التي يقول فيها:

وطني إليك هديتي

في يوم مولدك الجميل

روحي دليل محبتي

لو أنها شيء قليل

...

فخري بأن عروبتي

من قلب معدنك الأصيل

وعلى ترابك عترتي

دمها بسيرتها يسيل

...

الحب أنت وغايتي

تبقى على الدين الفضيل

ثم انتقل إلى الشعر النبطي، وقدم نماذج من الشعر الوطني، منها قصيدته في مدح خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- محبة له، قال فيها:

يابوفهد يا طيب رايك وفكرك

رفعت شان السعودية يا ملكها

وقصيدته في ذكرى تولي خادم الحرمين الحكم، ومرور خمسة أعوام على البيعة:

يا سيدي سلمان في خمسة أعوام

المملكة رفعتها فوق الأمصار

ومن شعر الحكمة وتعريفه الشعر قال:

الشعر فن يا أهل العلم

ما هو بعلم بين الأسفار خافي

وفي فاصل بين القصائد ذكر مدير الأمسية أن من بين الحضور من أهل الأحساء الملحن الكبير الدكتور إبراهيم الدخيل الذي لحن للأمير أكثر من 4 أغانٍ، منها جرح قلب وغيرها.

واستكمل الشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير قصائده التي تفاعل معها الجمهور، منها القصيدة التي يقول فيها:

مرت وأنا لا نيب شفق ولا وجد

والنفس لا عطشه ولا هيب سهلة

لا شك شفت الموت يدرج على الخد

والزين يذبح لي خذا الناس ختله

قبلي أمير الشعر يا ناعم الخد

غنى طرب واليوم غنيت مثله

يا رند يا تفاح يا ورد يا غند

ياللي نهبت العقل في حين غفلة

لولا الجمال اللي خبرناه في نجد

لا عطيك تاج الزين واليد عجلة

ثم نوَّع الشاعر في قصائده الغزلية ورباعياته وتغريداته الشعرية التي لاقت استحسان الجميع.

وفي النهاية ذكر مدير الأمسية، الدكتور صالح التركي، أن نادي الأحساء الأدبي كان له السبق في استضافة الأمير على مستوى أندية السعودية الأدبية.


بعد ذلك قام رئيس النادي بتكريم الشاعر ومقدم الأمسية، وتم التقاط الصور التذكارية مع الحضور.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:25 AM

ليلة استثنائية مع "خالد بن سعود الكبير".. واستضافة حصرية من "أدبي الأحساء"

حلّق بالحضور بين الشعر الوطني والوجداني والنصيحة.. وتفاعل الجميع مع كلماته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
105

في ليلة استثنائية من ليالي نادي الأحساء الأدبي، كما وصفها رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري في كلمته الترحيبية، أحيا الأمير خالد بن سعود الكبير أمسية شعرية، حلّق فيها بالحضور بين الشعر الوطني والوجداني والنصيحة، وتفاعل الجميع مع كلماته التي لامست وجدانهم.

وقد أُقيمت الأمسية مساء الأربعاء في القاعة الكبرى للنادي، وأدارها الدكتور صالح التركي. وسبق الأمسية كلمة لرئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، رحب فيها بضيف الأحساء والنادي الأدبي قائلاً: إنها ليلة استثنائية لوجود ضيف عرفه الجميع بالتواضع؛ فهو من منبت عُرف بالخلق والأصالة والعلم. ورحب بالضيف، وشكره على قبول الدعوة رغم انشغاله.

وأضاف بأن الثقافة بابها واسع، ومصطلحها متشعب. ثم أتت هذه الأمسية بوصفها محطة من محطات الشعر بلغتنا الدارجة الفصيحة، ثم وجّه شكره للحضور، ومنهم طلاب وطالبات قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل.

بعد ذلك انتقل الحديث إلى مدير الأمسية الدكتور صالح التركي الذي رحب بالشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير، وشكر نادي الأحساء الأدبي الذي استضاف عَلمًا وقامة من قامات الشعر في وطننا الغالي، سليل بيتَي الحكم والعلم، وذكر طرفًا من مولده وسيرته الذاتية، ثم تحدث عن منجزه الشعري الذي يشمل أربعة دواوين صوتية، هي: ديوان – شعر - قصائد غزلية واجتماعية وروحانية، وديوان – ترانيم– قصائد غزلية، وديوان – المجـد - قصائد وطنية، وديوان – خيال وحقيقة - قصائد غزلية، وديوان - طويــق، وهو أول ديـوان مقروء.

وذكر أن الشاعر يلقب في الساحة الأدبية بـ (تاج الأدب)، وكثير من قصائده تلامس المناسبات الوطنية، ويزخر شعره بالحكمة والنصيحة وحب الآخرين والإنسانية الكبيرة، وله قصائد غناها كبار مطربي الوطن وأوبريتات وطنية، واشتهر بشعر الرباعيات والتغريدات.

وبدأ الشاعر حديثه بشكر نادي الأحساء الأدبي ومنسوبيه، وعلى رأسهم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري، وأعرب عن سعادته بوجوده في الأحساء والتقائه أهلها ووجهاءها، كما شكر الحضور في قاعة النادي الذين غُصت بهم القاعة، وتجاوز عددهم رجالاً ونساء سبعمئة، واستفتح بقصيدته الفصحى المنشورة في حب الوطن التي يقول فيها:

وطني إليك هديتي

في يوم مولدك الجميل

روحي دليل محبتي

لو أنها شيء قليل

...

فخري بأن عروبتي

من قلب معدنك الأصيل

وعلى ترابك عترتي

دمها بسيرتها يسيل

...

الحب أنت وغايتي

تبقى على الدين الفضيل

ثم انتقل إلى الشعر النبطي، وقدم نماذج من الشعر الوطني، منها قصيدته في مدح خادم الحرمين الملك سلمان -حفظه الله- محبة له، قال فيها:

يابوفهد يا طيب رايك وفكرك

رفعت شان السعودية يا ملكها

وقصيدته في ذكرى تولي خادم الحرمين الحكم، ومرور خمسة أعوام على البيعة:

يا سيدي سلمان في خمسة أعوام

المملكة رفعتها فوق الأمصار

ومن شعر الحكمة وتعريفه الشعر قال:

الشعر فن يا أهل العلم

ما هو بعلم بين الأسفار خافي

وفي فاصل بين القصائد ذكر مدير الأمسية أن من بين الحضور من أهل الأحساء الملحن الكبير الدكتور إبراهيم الدخيل الذي لحن للأمير أكثر من 4 أغانٍ، منها جرح قلب وغيرها.

واستكمل الشاعر الأمير خالد بن سعود الكبير قصائده التي تفاعل معها الجمهور، منها القصيدة التي يقول فيها:

مرت وأنا لا نيب شفق ولا وجد

والنفس لا عطشه ولا هيب سهلة

لا شك شفت الموت يدرج على الخد

والزين يذبح لي خذا الناس ختله

قبلي أمير الشعر يا ناعم الخد

غنى طرب واليوم غنيت مثله

يا رند يا تفاح يا ورد يا غند

ياللي نهبت العقل في حين غفلة

لولا الجمال اللي خبرناه في نجد

لا عطيك تاج الزين واليد عجلة

ثم نوَّع الشاعر في قصائده الغزلية ورباعياته وتغريداته الشعرية التي لاقت استحسان الجميع.

وفي النهاية ذكر مدير الأمسية، الدكتور صالح التركي، أن نادي الأحساء الأدبي كان له السبق في استضافة الأمير على مستوى أندية السعودية الأدبية.


بعد ذلك قام رئيس النادي بتكريم الشاعر ومقدم الأمسية، وتم التقاط الصور التذكارية مع الحضور.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,216
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,129
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,563
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,217

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة