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غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة

سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و585 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و585 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
05:37 PM

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و585 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة.

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