سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و585 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة.
غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة
سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و585 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة.
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غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-15
سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
05:37 PM
غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا
بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة
سجلت غينيا 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة الغينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 12 ألفًا و585 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 74 حالة وفاة.
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