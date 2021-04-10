"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.