"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى نشاط الرياح السطحية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وذكر المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.