سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً .. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 72,310,575، فيما بلغ عدد الوفيات 870,195.
الولايات المتحدة تسجّل 483,261 إصابة جديدة بكورونا و3,182 وفاة
إجمالي الإصابات 72,310,575 والوفيات 870,195 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً .. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 72,310,575، فيما بلغ عدد الوفيات 870,195.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجّل 483,261 إصابة جديدة بكورونا و3,182 وفاة
إجمالي الإصابات 72,310,575 والوفيات 870,195 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً .. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 72,310,575، فيما بلغ عدد الوفيات 870,195.