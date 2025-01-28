سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة ‏جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وتفصيلاً .. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 72,310,575، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 870,195.

الولايات المتحدة تسجّل 483,261 إصابة جديدة بكورونا و3,182 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-27 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة ‏جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



وتفصيلاً .. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 72,310,575، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 870,195.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443 11:11 PM

الولايات المتحدة تسجّل 483,261 إصابة جديدة بكورونا و3,182 وفاة إجمالي الإصابات 72,310,575 و‏الوفيات 870,195 شخصًا





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 483,261 إصابة ‏جديدة، و3,182 وفاة، نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



وتفصيلاً .. وفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 72,310,575، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 870,195.