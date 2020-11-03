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الرياض.. تدريب 23 أخصائيًّا على سرعة اكتشاف حالات العنف والتدخل

دورة أقامتها "الرعاية الاجتماعية" شملت التعريف بنظامي الحماية من الإيذاء و"الطفل"

أقامت إدارة الحماية الاجتماعية بالرياض، الأربعاء الماضي، دورة تدريبية تحت عنوان "إجراءات العمل ودور الأخصائي الاجتماعي مع حالات العنف والإساءة"؛ وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في حماية الأسرة، وتعزيز وحماية حقوق الطفل، وتوفير آليات الرصد، والرقابة للحد من أشكال العنف، وآثاره؛ وبهدف دعم سرعة الاكتشاف والتدخل مع حالات العنف؛ حيث جرى تدريب 23 أخصائيًّا اجتماعيًّا أعضاء في فريق الحماية بالمراكز الصحية داخل الأحياء التابعة للتجمع الطبي الثاني بمدينة الرياض.

هذا وقد شهدت الدورة حضور مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض محمد القباني، نيابة عن مدير فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي، وبمشاركة مدير وحدة الحماية الأسرية بمدينة الرياض وليد الدوسري.

وقد شملت الدورة: التعريف بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، ومفهوم العنف ومؤشراته وأدوات تقييمه وطرق الإبلاغ والمساندة، وكذلك دور فِرَق الحماية ومراكز الإصلاح وجمعيات الإرشاد الأسري، وحاضر فيها العديد من المهتمين والمختصين في مجال العنف الأسري، منهم الدكتورة فاديا خطابي الطبيب المتخصص في حالات إساءة معاملة الأطفال ورئيس لجنة حماية الطفل، والتي تحدثت عن أكثر أنواع العنف والإساءة التي يتم رصدها، وإجراءات التعامل معها.

وتحدّث الدكتور "نواف آل فريان" المشرف على الخدمات المقدمة بوحدة الحماية الأسرية عن أهداف نظام الحماية من الايذاء، والتعريف بمركز البلاغات، ووحدات الحماية والخدمات المقدمة من خلالهم؛ في حين تحدثت الدكتورة دلال العرجاني ممثلًا عن إدارة شؤون الأسرة بفرع الوزارة بمدينة الرياض عن دور الأخصائي الاجتماعي في فريق الحماية في القطاع الصحي.

كما تحدث أخصائي نفسي أول بدر الرشيدي عن دور الأخصائي النفسي تجاه الأطفال ذوي الإعاقة المتعرضون للعنف، وفي نبذة مختصرة عن الدليل التعريفي لمفاهيم العنف الأسري ومؤشراته، وتحدث أخصائي نفسي خالد السبيعي مساعد مدير وحدة الحماية الأسرية بمدينة الرياض.

يُذكر أن الندوة شهدت تفاعلًا ملحوظًا من الحضور وطرح العديد من الأسئلة والتجاوب معها من قِبَل المحاضرين، وقد تم في نهاية الندوة توجيه الشكر للحضور، والتقدير للمتحدثين؛ وذلك من خلال تقديم شهادات شكر وتقدير من قِبَل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. تدريب 23 أخصائيًّا على سرعة اكتشاف حالات العنف والتدخل
سبق

أقامت إدارة الحماية الاجتماعية بالرياض، الأربعاء الماضي، دورة تدريبية تحت عنوان "إجراءات العمل ودور الأخصائي الاجتماعي مع حالات العنف والإساءة"؛ وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في حماية الأسرة، وتعزيز وحماية حقوق الطفل، وتوفير آليات الرصد، والرقابة للحد من أشكال العنف، وآثاره؛ وبهدف دعم سرعة الاكتشاف والتدخل مع حالات العنف؛ حيث جرى تدريب 23 أخصائيًّا اجتماعيًّا أعضاء في فريق الحماية بالمراكز الصحية داخل الأحياء التابعة للتجمع الطبي الثاني بمدينة الرياض.

هذا وقد شهدت الدورة حضور مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض محمد القباني، نيابة عن مدير فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي، وبمشاركة مدير وحدة الحماية الأسرية بمدينة الرياض وليد الدوسري.

وقد شملت الدورة: التعريف بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، ومفهوم العنف ومؤشراته وأدوات تقييمه وطرق الإبلاغ والمساندة، وكذلك دور فِرَق الحماية ومراكز الإصلاح وجمعيات الإرشاد الأسري، وحاضر فيها العديد من المهتمين والمختصين في مجال العنف الأسري، منهم الدكتورة فاديا خطابي الطبيب المتخصص في حالات إساءة معاملة الأطفال ورئيس لجنة حماية الطفل، والتي تحدثت عن أكثر أنواع العنف والإساءة التي يتم رصدها، وإجراءات التعامل معها.

وتحدّث الدكتور "نواف آل فريان" المشرف على الخدمات المقدمة بوحدة الحماية الأسرية عن أهداف نظام الحماية من الايذاء، والتعريف بمركز البلاغات، ووحدات الحماية والخدمات المقدمة من خلالهم؛ في حين تحدثت الدكتورة دلال العرجاني ممثلًا عن إدارة شؤون الأسرة بفرع الوزارة بمدينة الرياض عن دور الأخصائي الاجتماعي في فريق الحماية في القطاع الصحي.

كما تحدث أخصائي نفسي أول بدر الرشيدي عن دور الأخصائي النفسي تجاه الأطفال ذوي الإعاقة المتعرضون للعنف، وفي نبذة مختصرة عن الدليل التعريفي لمفاهيم العنف الأسري ومؤشراته، وتحدث أخصائي نفسي خالد السبيعي مساعد مدير وحدة الحماية الأسرية بمدينة الرياض.

يُذكر أن الندوة شهدت تفاعلًا ملحوظًا من الحضور وطرح العديد من الأسئلة والتجاوب معها من قِبَل المحاضرين، وقد تم في نهاية الندوة توجيه الشكر للحضور، والتقدير للمتحدثين؛ وذلك من خلال تقديم شهادات شكر وتقدير من قِبَل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:59 AM

الرياض.. تدريب 23 أخصائيًّا على سرعة اكتشاف حالات العنف والتدخل

دورة أقامتها "الرعاية الاجتماعية" شملت التعريف بنظامي الحماية من الإيذاء و"الطفل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت إدارة الحماية الاجتماعية بالرياض، الأربعاء الماضي، دورة تدريبية تحت عنوان "إجراءات العمل ودور الأخصائي الاجتماعي مع حالات العنف والإساءة"؛ وذلك انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 في حماية الأسرة، وتعزيز وحماية حقوق الطفل، وتوفير آليات الرصد، والرقابة للحد من أشكال العنف، وآثاره؛ وبهدف دعم سرعة الاكتشاف والتدخل مع حالات العنف؛ حيث جرى تدريب 23 أخصائيًّا اجتماعيًّا أعضاء في فريق الحماية بالمراكز الصحية داخل الأحياء التابعة للتجمع الطبي الثاني بمدينة الرياض.

هذا وقد شهدت الدورة حضور مساعد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض محمد القباني، نيابة عن مدير فرع الوزارة الدكتور محمد الحربي، وبمشاركة مدير وحدة الحماية الأسرية بمدينة الرياض وليد الدوسري.

وقد شملت الدورة: التعريف بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، ومفهوم العنف ومؤشراته وأدوات تقييمه وطرق الإبلاغ والمساندة، وكذلك دور فِرَق الحماية ومراكز الإصلاح وجمعيات الإرشاد الأسري، وحاضر فيها العديد من المهتمين والمختصين في مجال العنف الأسري، منهم الدكتورة فاديا خطابي الطبيب المتخصص في حالات إساءة معاملة الأطفال ورئيس لجنة حماية الطفل، والتي تحدثت عن أكثر أنواع العنف والإساءة التي يتم رصدها، وإجراءات التعامل معها.

وتحدّث الدكتور "نواف آل فريان" المشرف على الخدمات المقدمة بوحدة الحماية الأسرية عن أهداف نظام الحماية من الايذاء، والتعريف بمركز البلاغات، ووحدات الحماية والخدمات المقدمة من خلالهم؛ في حين تحدثت الدكتورة دلال العرجاني ممثلًا عن إدارة شؤون الأسرة بفرع الوزارة بمدينة الرياض عن دور الأخصائي الاجتماعي في فريق الحماية في القطاع الصحي.

كما تحدث أخصائي نفسي أول بدر الرشيدي عن دور الأخصائي النفسي تجاه الأطفال ذوي الإعاقة المتعرضون للعنف، وفي نبذة مختصرة عن الدليل التعريفي لمفاهيم العنف الأسري ومؤشراته، وتحدث أخصائي نفسي خالد السبيعي مساعد مدير وحدة الحماية الأسرية بمدينة الرياض.

يُذكر أن الندوة شهدت تفاعلًا ملحوظًا من الحضور وطرح العديد من الأسئلة والتجاوب معها من قِبَل المحاضرين، وقد تم في نهاية الندوة توجيه الشكر للحضور، والتقدير للمتحدثين؛ وذلك من خلال تقديم شهادات شكر وتقدير من قِبَل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الرياض.

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