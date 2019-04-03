أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي منحة سعودية للعراق بمبلغ مليار دولار، وهدية من خادم الحرمين لبناء مدينة رياضية هناك، وفقًا لقناة الإخبارية السعودية.
القصبي يكشف عن منحة سعودية للعراق بمليار دولار
خادم الحرمين يهدي الرياضيين العراقيين مدينة رياضية
أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي منحة سعودية للعراق بمبلغ مليار دولار، وهدية من خادم الحرمين لبناء مدينة رياضية هناك، وفقًا لقناة الإخبارية السعودية.
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القصبي يكشف عن منحة سعودية للعراق بمليار دولارصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-04-03
03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
10:04 PM
القصبي يكشف عن منحة سعودية للعراق بمليار دولار
خادم الحرمين يهدي الرياضيين العراقيين مدينة رياضية
أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي منحة سعودية للعراق بمبلغ مليار دولار، وهدية من خادم الحرمين لبناء مدينة رياضية هناك، وفقًا لقناة الإخبارية السعودية.
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