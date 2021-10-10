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"الاستئناف" تؤيِّد حُكمًا بتغريم حساب ضخم بـ"تويتر" 10 آلاف وسجن صاحبه 5 أيام

لارتكابه جريمة معلوماتية تتضمن التشهير والإساءة ضد إحدى القنوات الفضائية

أيَّدت محكمة الاستئناف الحُكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على صاحب أحد الحسابات الضخمة بتويتر بدفع مبلغ قدره 10 آلاف ريال للحق العام، وسجنه خمسة أيام في الحق الخاص؛ وذلك بعد ارتكابه جريمة معلوماتية بالتشهير والإساءة ضد إحدى القنوات الفضائية.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر "سبق" أن مالك إحدى القنوات الفضائية تقدَّم بلائحة ادعاء لدى المحكمة الجزائية بالرياض، أفاد فيها بقيام أحد الحسابات الضخمة بإطلاق عدد من التغريدات عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، تتضمن التشهير والإساءة وإلحاق الضرر وتأليب الرأي العام ضد إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف المصدر بأنه بعد مداولة الجلسات في المحكمة ثبت صحة الدعوى بعد تضمين ملف مصوَّر لعدد من التغريدات المسيئة، والتشهير ضد القناة؛ وحكمت الدائرة بما نُسب إليه من ارتكاب جريمة معلوماتية، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال فيما يخص الحق العام، وتعزيره بسجنه خمسة أيام فيما يخص الحق الخاص، وأيَّدت محكمة الاستئناف الحكم، وصادقت عليه، وأُحيل ملف القضية لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم بحكم الاختصاص.

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"الاستئناف" تؤيِّد حُكمًا بتغريم حساب ضخم بـ"تويتر" 10 آلاف وسجن صاحبه 5 أيام
سبق

أيَّدت محكمة الاستئناف الحُكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على صاحب أحد الحسابات الضخمة بتويتر بدفع مبلغ قدره 10 آلاف ريال للحق العام، وسجنه خمسة أيام في الحق الخاص؛ وذلك بعد ارتكابه جريمة معلوماتية بالتشهير والإساءة ضد إحدى القنوات الفضائية.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر "سبق" أن مالك إحدى القنوات الفضائية تقدَّم بلائحة ادعاء لدى المحكمة الجزائية بالرياض، أفاد فيها بقيام أحد الحسابات الضخمة بإطلاق عدد من التغريدات عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، تتضمن التشهير والإساءة وإلحاق الضرر وتأليب الرأي العام ضد إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف المصدر بأنه بعد مداولة الجلسات في المحكمة ثبت صحة الدعوى بعد تضمين ملف مصوَّر لعدد من التغريدات المسيئة، والتشهير ضد القناة؛ وحكمت الدائرة بما نُسب إليه من ارتكاب جريمة معلوماتية، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال فيما يخص الحق العام، وتعزيره بسجنه خمسة أيام فيما يخص الحق الخاص، وأيَّدت محكمة الاستئناف الحكم، وصادقت عليه، وأُحيل ملف القضية لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم بحكم الاختصاص.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
11:32 PM

"الاستئناف" تؤيِّد حُكمًا بتغريم حساب ضخم بـ"تويتر" 10 آلاف وسجن صاحبه 5 أيام

لارتكابه جريمة معلوماتية تتضمن التشهير والإساءة ضد إحدى القنوات الفضائية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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3,172

أيَّدت محكمة الاستئناف الحُكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض على صاحب أحد الحسابات الضخمة بتويتر بدفع مبلغ قدره 10 آلاف ريال للحق العام، وسجنه خمسة أيام في الحق الخاص؛ وذلك بعد ارتكابه جريمة معلوماتية بالتشهير والإساءة ضد إحدى القنوات الفضائية.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر "سبق" أن مالك إحدى القنوات الفضائية تقدَّم بلائحة ادعاء لدى المحكمة الجزائية بالرياض، أفاد فيها بقيام أحد الحسابات الضخمة بإطلاق عدد من التغريدات عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي تويتر، تتضمن التشهير والإساءة وإلحاق الضرر وتأليب الرأي العام ضد إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف المصدر بأنه بعد مداولة الجلسات في المحكمة ثبت صحة الدعوى بعد تضمين ملف مصوَّر لعدد من التغريدات المسيئة، والتشهير ضد القناة؛ وحكمت الدائرة بما نُسب إليه من ارتكاب جريمة معلوماتية، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه بدفع مبلغ 10 آلاف ريال فيما يخص الحق العام، وتعزيره بسجنه خمسة أيام فيما يخص الحق الخاص، وأيَّدت محكمة الاستئناف الحكم، وصادقت عليه، وأُحيل ملف القضية لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم بحكم الاختصاص.

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