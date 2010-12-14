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آل الحميد يزفون حميد عريسًا

احتفل بالأمس أبناء الشيخ حسن الحميد رحمه الله بزواج الأستاذ حميد بن حسن الحميد على كريمة الأستاذ سليمان محمد السلامة رحمه الله.

حضر الحفل لفيفٌ من الأقارب والمحبين والأصدقاء ؛ سبق تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة .

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آل الحميد يزفون حميد عريسًا
سبق

احتفل بالأمس أبناء الشيخ حسن الحميد رحمه الله بزواج الأستاذ حميد بن حسن الحميد على كريمة الأستاذ سليمان محمد السلامة رحمه الله.

حضر الحفل لفيفٌ من الأقارب والمحبين والأصدقاء ؛ سبق تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة .

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
11:12 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
01:56 AM

آل الحميد يزفون حميد عريسًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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359

احتفل بالأمس أبناء الشيخ حسن الحميد رحمه الله بزواج الأستاذ حميد بن حسن الحميد على كريمة الأستاذ سليمان محمد السلامة رحمه الله.

حضر الحفل لفيفٌ من الأقارب والمحبين والأصدقاء ؛ سبق تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,707
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,403

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