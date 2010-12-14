آل الحميد يزفون حميد عريسًا

احتفل بالأمس أبناء الشيخ حسن الحميد رحمه الله بزواج الأستاذ حميد بن حسن الحميد على كريمة الأستاذ سليمان محمد السلامة رحمه الله.
حضر الحفل لفيفٌ من الأقارب والمحبين والأصدقاء ؛ سبق تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة .
احتفل بالأمس أبناء الشيخ حسن الحميد رحمه الله بزواج الأستاذ حميد بن حسن الحميد على كريمة الأستاذ سليمان محمد السلامة رحمه الله.
حضر الحفل لفيفٌ من الأقارب والمحبين والأصدقاء ؛ سبق تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة .
احتفل بالأمس أبناء الشيخ حسن الحميد رحمه الله بزواج الأستاذ حميد بن حسن الحميد على كريمة الأستاذ سليمان محمد السلامة رحمه الله.
حضر الحفل لفيفٌ من الأقارب والمحبين والأصدقاء ؛ سبق تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة .
احتفل بالأمس أبناء الشيخ حسن الحميد رحمه الله بزواج الأستاذ حميد بن حسن الحميد على كريمة الأستاذ سليمان محمد السلامة رحمه الله.
حضر الحفل لفيفٌ من الأقارب والمحبين والأصدقاء ؛ سبق تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة .