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بعد صواريخ ومسيرات "الحوثي".. البحرين تدعم المملكة في أي إجراءات رادعة

أدانت الإطلاق بشدة وأشادت بيقظة "تحالف دعم الشرعية" في الاعتراض والتدمير

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق أربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وخمسة صواريخ باليستية باتجاه المملكة، في محاولات عدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ،في بيان، دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

البحرين ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد صواريخ ومسيرات "الحوثي".. البحرين تدعم المملكة في أي إجراءات رادعة
سبق

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق أربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وخمسة صواريخ باليستية باتجاه المملكة، في محاولات عدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ،في بيان، دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
12:41 PM

بعد صواريخ ومسيرات "الحوثي".. البحرين تدعم المملكة في أي إجراءات رادعة

أدانت الإطلاق بشدة وأشادت بيقظة "تحالف دعم الشرعية" في الاعتراض والتدمير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق أربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وخمسة صواريخ باليستية باتجاه المملكة، في محاولات عدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ،في بيان، دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بجاهزية ويقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

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